Ana Maria Braga diz que seu apoio aos LGBTs no Mais Você derruba audiência

A apresentadora da TV Globo, no entanto, não se furta de celebrar a ‘liberdade sexual’ e o Dia do Orgulho

Ana Maria Braga, que a partir de segunda-feira vai ocupar o centro das manhãs da TV Globo, alternando o horário do Mais Você com o do Encontro, diz que não há assunto proibido em seu programa, mas que algumas pautas derrubam a audiência.

É o caso da homossexualidade, como nesta última terça-feira, quando a apresentadora, de 73 anos, abriu a edição discutindo o Dia do Orgulho LGBTQIA+.

Se, por um lado, a maior parte dos fãs celebraria o apoio da apresentadora à comunidade nas redes sociais, por outro milhares de brasileiros –ou milhões, quem sabe– desligariam a TV ou pegariam o controle remoto para mudar o canal.

“Você não faz ideia do número de brasileiros, independentemente da classe social, que não aceitam a liberdade sexual de cada um. É por isso que digo para minha produção que o Brasil não é São Paulo e Rio de Janeiro”, disse à reportagem.

“Mas tem coisas que não dá para deixar de falar. Todo mundo quer audiência, mas preciso me posicionar diante de questões que acredito que tornam o país melhor. Não tento impor nada, mas sugiro um olhar diferente, com mais empatia.”