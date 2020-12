Amazon divulga trailer da sequência de ‘Um Príncipe em Nova York’

PUBLICIDADE

A Amazon Prime Video divulgou o trailer da sequência de “Um Príncipe em Nova York”, que trouxe de volta o mesmo personagem de Eddie Murphy 32 anos depois do primeiro filme.

No longa, ele é o príncipe Akeem que volta aos Estados Unidos com seu amigo Semmi (Arsenio Hall) ao descobrir que há muitos anos ele teve um filho (Jermaine Fowler) com uma mulher do Queens (Leslie Jones).

Fowler e Jones são novatos na produção com KiKi Layne, Tracy Morgan, Rick Ross e Wesley Snipes. Do elenco antigo, estão Shari Headley, Paul Bates, John Amos e James Earl Jones.

“Provavelmente foi uma das maiores experiências da minha vida, ser capaz de vê-los voltando a esses personagens”, disse Craig Brewer, diretor do longa, ao site americano Entertainment Weekly, ao filmar Murphy e Hall juntos.

O longa, que começou a ser filmado em 2019. chega a 200 países pela Amazon Prime Video no dia 5 de março.

