Amaury Nunes diz que Karina Bacchi o fez desistir de processo de paternidade

Após 4 meses sem ver filho, ex-jogador desabafou em carta aberta à ex-mulher

Amaury Nunes, 39, publicou uma carta pública em que fala sobre a proibição de ver o menino Enrico, que ele criou como filho desde que tinha 20 dias de nascido. Segundo o ex-jogador, sua ex-mulher, a apresentadora Karina Bacchi, 45, teria feito ele assinar um documento desistindo do processo de paternidade socioafetiva em 2021, durante uma crise no casamento deles.

Ele conta que os dois chegaram a se separar, mas conversaram e decidiram dar mais uma chance ao relacionamento. Foi então que Bacchi teria pedido que ele assinasse o papel. “Ali, para mim, foi um choque muito grande, eu me senti extremamente triste”, afirma.

“Mas em uma tentativa de manter a nossa família unida e esperando que as coisas fossem melhorar ou ‘voltar ao normal’, eu aceitei assinar aquele documento, até porque nunca achei que um simples papel poderia definir uma relação tão pura e tão bonita como a minha e do meu filho”, conta. “Afinal, como ela mesmo disse, ‘no coração sempre foi assim, pai e filho’.”

Nunes diz que não vê Enrico desde abril deste ano, há 4 meses, pouco antes de o casal anunciar publicamente o fim do casamento. Ele ainda publicou uma foto com diversos presentes que ganhou de Bacchi, como bonés e outros objetos com frases o enaltecendo como pai.

“Eu desejo que todos os pais e mães que também estejam passando por isso, possam logo encontrar uma solução em paz e voltar a conviver com seus filhos principalmente pelo bem deles”, escreveu na legenda. Ele ainda acrescentou a hashtag #PazProsPais.

Procurada, Karina Bacchi não respondeu até a última atualização deste texto. Ela também não comentou a carta nas redes sociais. “É burrice insistirmos em conviver com pessoas que um dia nos fizeram mal, que permanecem mentindo”, disse ela anteriormente sobre o ex. “É complicado perdoar alguém que realmente não se arrependeu e não entendeu a complexidade de seus atos e continua a mentir. Fiquem atentos.”

Enrico nasceu em 2017. Ele é fruto de um processo de fertilização in vitro, feito pela apresentadora de forma independente, após terminar um casamento de seis anos com o publicitário Sérgio Amon. Pouco depois de dar à luz o menino, ela conheceu Amaury, e os dois passaram a criar a criança. Eles chegaram a anunciar que o ex-jogador assumiria oficialmente a paternidade da criança, mas o processo nunca foi finalizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LEIA ABAIXO A ÍNTEGRA DA CARTA ABERTA DE AMAURY NUNES

“Hoje completam-se quatro meses que eu não vejo meu filho.

Logo no início da nossa relação, uma das principais virtudes da minha ex-mulher era de ser uma boa mãe, aliás uma mãe incrível, dedicada, presente, batalhadora, corajosa. Admirei bastante isso nela, e esse foi um dos principais motivos que me fez abraçar aquela família, naquele momento tão especial, com um filhinho recém-nascido.

Nós nos conhecemos pessoalmente em Miami, no dia 28/08/2017, vinte dias após o nascimento dele. Ali, rapidamente, senti que não só ela, mas principalmente ele precisavam de mim. Eu acredito que Deus me colocou naquele país, naquela cidade, naquele exato momento para que eu pudesse estar ali para eles.

Em pouco tempo, decidimos que eu ia me mudar para São Paulo com eles, longe da minha família, longe do meu trabalho…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi assim, num final de semana eu estava solteiro na praia em Miami, jogando futevôlei com os meus amigos, já no outro eu estava trocando fraldas e esquentando mamadeira de madrugada, fazendo o papel de marido e pai de filho recém-nascido, e me sentindo extremamente feliz.

A primeira palavra que ele aprendeu foi mamãe, a segunda foi papai.

Nestes quase 5 anos, a gente sempre dividiu praticamente tudo, principalmente em relação ao nosso filho, as contas, as responsabilidades, os compromissos, quando eu tinha que viajar a trabalho, ela ficava com ele, quando ela precisava viajar, eu ficava com ele, e quando dava íamos os 3 juntos…

Na semana de adaptação na escolinha, já com 2 aninhos, eu ia um dia, ela ia outro, um dia eu levava pro judô, outro ela levava pra natação… Enquanto ela trabalhava, eu brincava com ele, enquanto eu trabalhava, ela brincava com ele… Qualquer consulta ao médico que ele tinha, nós íamos juntos, todas as refeições do dia nós sempre nos esforçávamos para fazer os 3 juntos, foi sempre assim, desde os 20 dias de vida dele…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em dezembro de 2019, a gente estava gravando um reality da nossa família, que passou na RedeTV! e no YouTube, e no último episódio, reunimos família e amigos e ela decidiu me fazer a grande surpresa, de me conceder oficialmente a paternidade socioafetiva do nosso filho.

Um trecho da carta escrita por ela dizia: “Após a sua assinatura, daremos entrada no processo de paternidade, então seremos pai e filho para sempre, afinal no coração sempre foi assim, não é mesmo?

Desde que Deus desenhou nosso destino, com muito amor do seu filho e também de sua mamãe”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Portanto, nós iniciamos este processo de paternidade socioafetiva, sim, inclusive ele poderia colocar o meu nome como pai na identidade dele, que atualmente não tem nenhum nome de pai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Porém, ao longo deste processo, enfrentamos alguns obstáculos, como a pandemia e uma crise em nosso relacionamento, na qual chegamos a nos separar (entre março e abril de 2021). Inclusive isto também foi noticiado publicamente. Eu fui para o Rio de Janeiro ficar com a minha família.

Depois de algumas semanas, eu voltei para São Paulo para pegar o restante das minhas malas e assinar o divórcio, que inclusive já estava pronto, mas quando cheguei, nós conversamos e decicimos retomar a nossa relação.

Naquele momento, ela estava com dois documentos para que eu assinasse, um era o divórcio (que nós decidimos não assinar por ora) e o outro era de desistência do processo de paternidade do nosso filho.

Ali, pra mim, foi um choque muito grande, eu me senti extremamente triste… mas em uma tentativa de manter a nossa família unida e esperando que as coisas fossem melhorar ou ‘voltar ao normal’, eu aceitei assinar aquele documento, até porque nunca achei que um simples papel poderia definir uma relação tão pura e tão bonita como a minha e do meu filho. Afinal, como ela mesmo disse, ‘no coração sempre foi assim, pai e filho’.

E este foi o único processo que existiu até então (processo de paternidade socioafetiva), não há nenhum outro processo onde a Justiça me proíba de ver o meu filho por nenhum motivo específico.

Durante este último ano de abril de 2021 até abril de 2022, eu acredito que tanto eu quanto a minha ex-mulher fizemos o nosso melhor para manter nossa família para restaurar o amor, para entendermos tudo o que estava acontecendo, todas as mudanças… tudo dentro das nossas limitações como seres humanos falhos que somos.

Infelizmente não conseguimos, esbarramos nos nossos limites. Então decidimos nos divorciar, sem maiores brigas, sem maiores acusações, sem nenhum problema grave… mas obviamente cada um com seu ponto de vista.

Claro que ficamos tristes e chateados com as nossas diferenças principalmente de pensamentos, hábitos, atitudes, comportamento… tudo praticamente estava divergindo e estava muito diferente de quando nos conhecemos. Até em qual igreja iríamos nós não conseguíamos mais concordar.

E, agora, há 4 meses que eu tento entender o porque desta atitude dela, de não me deixar mais, ao menos conviver ou conversar com nosso filho, e gostaria de deixar claro que a minha intenção nunca foi e nunca seria tirá-lo dela, muito pelo contrário, como disse aqui, sempre a admirei como mãe, mas a minha intenção é que nosso filho possa crescer com uma mãe maravilhosa que ela é, e também com um pai que o ama muito, simplesmente porque ele merece.

Sigo aqui de braços e coração abertos para retomar o convívio com ele, sem brigas, sem rancos, só com amor, e tenho certeza que ele também. Filho, te amo, sempre vou estar aqui para você, sei que está com muitas saudades, eu também estou, espero que um dia breve possamos estar juntos de novo.”