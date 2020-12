Allan Massay 2021: “tocar menos em quantidade para tocar mais o coração das pessoas”

PUBLICIDADE

Que a pandemia fez muita gente se reinventar, disso ninguém duvida. No mundo da música não foi diferente. Com mais de 15 anos no ramo musical e mais de uma dezena de músicas lançadas em 2020, como os hits: Sem Nexo, Colar de Sofia e Saudade, o cantor brasiliense Allan Massay fecha o ano com chave de ouro.

“Comecei 2020 com planos que precisaram ser substituídos por outros e que hoje me fazem muito mais feliz pessoalmente e profissionalmente. Encerro este ano com os sentimentos de tarefa cumprida e de ter me entregado de corpo e alma ao que mais amo: a música”, disse.

Durante a trajetória do cantor, ele pôde constatar a importância e os efeitos de mostrar a música brasileira lá fora, já que teve oportunidade de morar nos Estados Unidos e Moçambique, além de ter se apresentado duas vezes em Portugal.

Com mais de 12 músicas lançadas neste ano, como saudade, sem filtro, na pista, que noite louca, sem nexo, o melhor de mim, colar de Sofia, índice, sai da minha mente, eu quero, presente, simples e absurdos, do seu lado e uma só comigo, ele está bastante satisfeito com a repercussão.

No total deste ano, o artista já contabilizou mais de 400.000 visualizações no YouTube. “No plataforma, por exemplo, já temos mais de 90 mil visualizações da música saudade, seguido da do seu lado; com mais de 80 mil. Isso é muito gratificante e me dá mais vontade ainda de continuar nesse mundo da música”, disse. Só esse ano, o artista já contabilizou mais de 400.000 de visualizações no YouTube.

Com clima nostálgico de 2020, as expectativas para 2021 estão a todo vapor, pois acredita que será um ano mais feliz. “Pretendo tocar menos em quantidade e tocar mais o coração das pessoas”, finaliza o brasiliense.

Sobre Allan Massay

Brasiliense, de 29 anos, ele se dedica à música há 15 e, em 2020, completou seu segundo ano de carreira solo. Com uma experiente bagagem internacional, Massay tem canções carregadas de cargas culturais. MPB e hits pops se destacam entre os hits.

Allan Massay também foi um dos finalistas do Brasília Independente em 2019 com a música “Ela saiu”, lançada em parceria com a banda Sunflower Jam. O concurso busca premiar cantores e bandas independentes da capital federal.