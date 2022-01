Aline Campos responde críticas após procurar manicure e massagista com Covid

A atriz perguntou em suas redes sociais se havia alguma profissional com Covid, mas sem sintomas, e gerou polêmica.

Aline Campos, de 34 anos, testou positivo para o coronavírus e precisou se isolar em Fernando de Noronha, onde está passando as férias. Na tarde desta quinta-feira (14), a atriz gerou uma polêmica nas redes sociais após procurar uma manicure e massagista que estivessem com Covid em Noronha para atendê-la.

Após receber diversas críticas, Aline apagou o vídeo polêmico e publicou outro afirmando que a amiga tinha levado coisas para fazer a unha. “Não conseguimos a manicure, mas, como temos bons amigos em Noronha, trouxeram tudo isso pra gente brincar”, diz a atriz.

Ainda na noite de quinta, Aline apareceu em seu Instagram mostrando as unhas que ela mesma fez, rebateu as críticas e esclareceu que quem a conhece sabe o quanto ela respeita o vírus.

“Parem de querer gerar guerra! Quem me conhece sabe o quanto respeito esse vírus. Não é atoa que fui convidada para todas as festas de réveillon do Brasil e não fui. Eu fiz uma brincadeira, e mesmo que fosse verdade não acho que precisava disso tudo e se ofendeu alguém eu peço desculpas. O que eu queria era uma manicure que estivesse com Covid mas sem sintomas, seria um combo perfeito. Passaria o tempo e ela ganharia o dinheiro dela”, completou Aline Campos.