‘Além da Ilusão’ acaba com audiência tímida e Larissa Manoela celebrando ‘trabalho maduro’

Após muitas expectativas e os percalços de uma pandemia, a primeira novela da Globo estrelada por Larissa Manoela, “Além da Ilusão”, chega ao fim nesta sexta-feira (19). Apesar de a atriz afirmar que o final da trama não seguirá caminhos nada óbvios, a expectativa é que termine com os tradicionais clichês de uma trama das 18h, com o final feliz do casal protagonista e o vilão Joaquim se redimindo.

Mesmo com o sucesso entre os fãs, principalmente de Larissa, a novela se encerra com média de apenas 20 de pontos de audiência no PNT (Painel Nacional de TV) do Kantar Ibope -cada ponto equivale a 713.821 telespectadores.

O número representa uma recuperação em relação à trama anterior, “Nos Tempos do Imperador”, que amargou média de 17,4%, tendo ido ao ar já com os episódios fechados, sem possibilidade de mudança. “Além da Ilusão” foi gravada de forma simultânea à transmissão, mas não atingiu a audiência de folhetins anteriores à pandemia, como “Éramos Seis” (21,3% de média) e “Órfãos da Terra” (21,7%).

Em conversa com o F5 por email, Larissa Manoela, que está de férias na Itália após o término das gravações, preferiu não dar spoiler do que acontecerá com sua personagem, Isadora, que deve finalmente ter seu final feliz ao lado do mágico Davi (Rafael Vitti). “O que posso adiantar é que nesses dias finais têm muita emoção por vir”, afirmou ela.

Nos últimos dias, Isadora conseguiu finalmente encontrar o perito capaz de provar a inocência de Davi na morte de Elisa (Larissa Manoela, na primeira fase); Letícia (Larissa Nunes) e Bento (Matheus Dias) reataram o romance interrompido pela guerra; e Margô (Marisa Orth) desmascarou Úrsula (Bárbara Paes), levando à devolução do bebê roubado de Heloísa (Paloma Duarte).

Dessa forma, a principal expectativa para os capítulos finais é o desfecho de Joaquim (Danilo Mesquita). Após uma novela toda de maldades, o vilão deve se redimir e encontrar a felicidade após um período na prisão pela morte de Abel (Adriano Petermann).

Larissa diz estar com muitos sentimentos misturados com o final da novela e que as personagens Elisa e Isadora caminharão com ela para o resto da vida. “Quando o convite apareceu, eu sabia que estava começando a escrever um novo capítulo da minha história, com esse trabalho mais maduro”, afirma ela, famosa desde criança por sua atuação em novelas como “Carrossel” e “As Aventuras de Poliana” (SBT).

Mas nem tudo foram flores nessa nova fase da atriz. A demora na estreia do folhetim -quase um ano e meio depois da previsão inicial- fez Larissa Manoela criar muitas expectativas e ansiedade com as incertezas que a pandemia trouxe para o projeto. “Por isso, me encontrar nesse trabalho me atravessou de uma maneira muito intensa e que me amadureceu profissionalmente.”

Larissa afirma que a sensação agora é de dever cumprido, além da saudade de todos os profissionais com quem trabalhou, desde atores até equipe técnica. “Foi um trabalho com um clima leve nos bastidores e uma troca profissional muito rica, de aprendizado e boas experiências.”

Larissa destacou a emoção que foi a surpresa que recebeu da equipe, quando colocaram a mãe da atriz, Silvana Elias Santos, como dublê da sua personagem em uma cena em que Elisa e Isadora apareciam. “Foi mais um momento especial em que a emoção uniu a minha vida pessoal e a profissional e que eu guardarei para sempre na memória.”