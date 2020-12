Aitana acaba de lançar seu aguardado terceiro álbum de estúdio, “11 Razone”. Ouça agora em todas as plataformas de música por streaming

PUBLICIDADE

É impressionante revisitar o histórico de conquistas de Aitana. Em apenas três anos, ela passou do anonimato ao estrelato, tornando-se uma das artistas do universo musical latino com maior projeção internacional. Em países como México e Estados Unidos, sua popularidade não para de crescer e ela já recebeu Discos de Ouro e de Platina (Estados Unidos) pela RIAA, entidade que valida oficialmente esses reconhecimentos, somando um total de 20 Discos de Platina e 13 Discos de Ouro desde que começou sua carreira musical, em 2018, um feito até então inédito para um novo artista na Espanha em tão curto período de tempo.

Colaborações recentes com artistas do calibre de Cali e Dandee (“+”), Reik (“Enemigos”), Katy Perry (“Resilient”), Morat (“Más de lo que aposté”), Sebastian Yatra (“Corazón sin vida”), Lele Pons, Greeicy e Tini (“Teléfono”), Luísa Sonza e Danna Paola (“Friend de Semana”), David Bisbal (“Si tú la quieres”), entre outros, confirmam amplamente o caráter ascendente de sua trajetória. Sua parceria com Marmi – na qual participou como produtora executiva de “Tu foto del DNI” – demonstra sua capacidade inquestionável de reconhecer novos talentos. Esta colaboração, junto a um músico de perfil até então não muito conhecido, entrou diretamente para o topo do Top Viral espanhol e mundial, bem como para o Top 5 de Espanha.

Assídua nos tapetes vermelhos dos mais prestigiosos prêmios nacionais e internacionais (e em muitas ocasiões recebendo prêmios), este ano ela adiciona aos seus reconhecimentos as indicações ao Grammy Latino de “Melhor Álbum Vocal Pop”, ao MTV Awards de “Melhor Artista Espanhol” e Los 40 Music Awards de “Melhor Artista”, “Melhor Canção” (+), “Melhor Videoclipe” (Enemigos) e “Melhor Canção” (colaboração com David Bisbal em Si tu la quieres), reconhecimentos que reforçam os argumentos e conquistas em sua trajetória, mais uma vez, para este ano de 2020.

A conexão de Aitana com o público millenial é muito poderosa. Ela é embaixadora de marcas como Inditex, Yves Saint Laurent, Puma e Multiópticas. E grandes empresas internacionais, como Rimmel London, Coca-Cola e Citroën, confiaram em sua imagem para suas campanhas. P or ser a artista espanhola com maior número de seguidores e engajamento nas redes sociais, uma proporção maciça de 16%, 5 vezes mais do que o que é considerado um bom número, confirma sua estreita relação com os fãs em suas redes sociais.

Quanto à sua música, os números contínuos de #1 nas paradas e seus recordes de streams e visualizações na Espanha endossam o sucesso sem precedentes do seu projeto musical. Ela é também a artista feminina que mais vendeu discos durante o ano com seu álbum de estreia, “Tráiler” e com “Spoiler“.

Aitana também tem mostrado essa explosão artística expressiva no palco, ao realizar uma intensa turnê. “Play Tour” levou 150 mil espectadores para o show ao vivo mais mediático de 2019. Somente a terrível crise pandêmica que estamos passando foi capaz de interromper este desenvolvimento triunfante que confirma seu status como um novo ícone pop na Espanha.

Com foco em conquistar novos territórios criativos e ampliar seu repertório, Aitana assumiu uma revolução criativa com “11 Razones”, seu terceiro álbum de estúdio. Com este trabalho, ela canaliza os ecos da música pop que conquistaram milhões de fãs no início do século XXI, um gênero caracterizado por ganchos de guitarra saturados, percussão bem definida, melodias inesquecíveis e letras que transmitem a angústia adolescente com honestidade e precisão.

“11 Razones” é um corajoso passo à frente na carreira da jovem cantora. A evolução lógica de uma artista distinta, que busca explorar novas sonoridades e alternativas, enquanto segue crescendo pessoal e profissionalmente. Arriscando-se fora da zona de conforto de “Tráiler” e “Spoiler”, álbuns que quebraram recordes de vendas¸ streaming e visualizações, Aitana se acena a sonoridades mais ricas, mantendo-se alinhada a suas raízes pop-rock, enquanto traça uma nova rota com sua crescente fanbase.

Criado com os produtores Mauricio Rengifo e Andrés Torres, “11 Razones” é o resultado de um processo meticuloso e conta uma história de superação de um relacionamento tóxico. Aitana constrói essa narrativa para estruturar uma história simples, mas eloquente, confirmando seu crescimento como artista e estabelecendo seu critério criativo, enquanto se mantém jovem. O álbum foi concebido em vários estágios, incluindo sessões iniciais presenciais em Los Angeles, que, durante a quarentena, precisaram ser movidas para o ambiente online. Os três músicos envolvidos no processo de composição trabalharam incansavelmente para afinar os detalhes individuais do álbum.

A faísca que resultou em “11 Razones” originou-se de “+”, uma poderosa balada lançada no final de 2019 ao lado do duo de sucesso Cali and Dandee, sob a supervisão de Mauricio Rengifo. O single estabeleceu a estética e seu título inspirou parte do conceito do álbum, com uma tracklist que combina títulos convencionais e símbolos matemáticos. O resultado desta inesperada equação é a bombástica composição “Once Razones”, uma canção que usa três minutos e meio para condensar o espírito inovador do álbum, que conta ainda com a participação de Sebastián Yatra na delicada “Corazón Sin Vida”. Tocando e atualizando um estilo com forte alcance geracional através de músicas como “–”, o álbum é carregado de hits instantâneos, como “No te has ido y ya te extraño”, “Si no vas a volver” e “Cuando te fuiste”.

Ao passo que ela encontra a si mesma, uma artista versátil, Aitana aceita a posição de modelo a ser seguido, concedida a ela por seus fãs, enquanto corajosamente aceita e encara novos desafios, “11 Razones” é uma memorável confirmação de seu comprometimento e entusiasmo.