Agenda cultural do Ticiana Werner

PUBLICIDADE

Toda semana tem música ao vivo no Ticiana Werner, localizado no bloco C, da 201 Sul. Artistas renomados embalam as noites com o couvert de 15 reais, cobrado nas áreas da varanda, salões do Wine Bar e restaurante. No subsolo não há cobrança.

A casa une música uma selecionada carta de vinhos com ótimos pratos e entradas para acompanhar. Confira a programação de novembro que está incrível, chame os amigos e divirtam-se!

17/11 – Terça-feira, das 20h às 23h

Taliz (Jazz, R&B, Soul e MPB)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Voz e piano

Instagram: @talizemanu @talizoficial

https://www.youtube.com/watch?v=Z_oAymWTfYA&feature=youtu.be

18/11 – Quarta-feira, das 20h às 23h

Tico de Moraes e Alexander Raichenok (Jazz)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Instagram: @ticodemoraes @alexraich

https://www.youtube.com/watch?v=QCdROBOlCp0&feature=youtu.be

19/11 – Quinta-feira, das 20h às 23h

Vemares (Pop Nacional e Internacional)

Instagram: @vemares @pjcamargo @danielrocha.guitar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

https://www.youtube.com/channel/UCnF8T_kNTp7KHijDlnOfgrw

20/11 – Sexta-feira, das 20h às 23h30

Andresa Sousa (Pop, Jazz, Bossa)

Instagram: @dressashamir (voz) @gleytin_nbp (percuteria) @oeliasaugusto (teclado)

https://www.youtube.com/watch?v=8x-Vb4bjNz4&feature=youtu.be

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

21/11 – Sábado, das 20h30 às 23h30

Kajsa e Gregory (Jazz)

Instagram: @kajsabeijer @gregoreejr

https://www.youtube.com/channel/UC5l72ySJSQNSZAuQ3BgbDQQ

23/11 – Segunda-feira, das 20h às 23h

Mayara Dourado (Pop, MPB, Lounge Music)

Instagram: @mayaradouradooficial

24/11 – Terça-feira, das 20h às 23h

Taliz (Jazz, R&B, Soul e MPB)

Voz e piano

Instagram: @talizemanu @talizoficial

https://www.youtube.com/watch?v=Z_oAymWTfYA&feature=youtu.be

25/11 – Quarta-feira, das 20h às 23h

Andresa Sousa (Pop, Jazz, Bossa)

Instagram: @dressashamir (voz) @oeliasaugusto (teclado)

https://www.youtube.com/watch?v=8x-Vb4bjNz4&feature=youtu.be

26/11 – Quinta-feira, das 20h às 23h

Vemares (Pop Nacional e Internacional)

Instagram: @vemares @pjcamargo @danielrocha.guitar

https://www.youtube.com/channel/UCnF8T_kNTp7KHijDlnOfgrw

27/11 – Sexta-feira, das 20h às 23h30

Kajsa Beijer (Jazz)

Flávio Silva (piano)

Daniel Castro (contrabaixo)

Instagram: @kajsabeijer @danielcastrobp @flaviosilvapiano

https://www.youtube.com/channel/UC5l72ySJSQNSZAuQ3BgbDQQ

28/11 – Sábado, das 20h30 às 23h30

Tico De Moraes Trio (Jazz e Música Brasileira)

Instagram: @ticodemoraes @alexraich @misabarros

https://www.youtube.com/watch?v=QCdROBOlCp0&feature=youtu.be

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

Telefone: 61 3226 9947

Endereço: CLS 201 bloco C loja 11 – Asa Sul

Instagram: @ticianawerner

Site: www.ticianawerner.com.br

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 11h30 às 23h30