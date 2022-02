Agenda Brasília de 11 a 14 de fevereiro

O seu roteiro semanal com as melhores opções para diversão sozinho, em casal ou com a família toda

Programação Laguna Gastrobar Brasília

O Laguna é o seu novo Gastrobar à beira do Lago Paranoá. Um novo conceito de diversão para os brasilienses. Confira aqui a programação semanal!

Atrações:

Israel Novaes

Fred & Rodrigo

Dj futuro

Dj Kacá

Dj Helmer Muniz

Bruno Freitas

André Junqueira

Bruno & Denner

Mayke & Rodrigo

Dj Luk

Vitor & Luan

Guga Cammafeu

Grupo Arrepiô

Jefferson Moraes

Fred & Rodrigo

Thiago nascimento

Dj Maffra

+ Atrações

O Laguna é o seu novo gastrobar à beira do Lago Paranoá. Um novo conceito de diversão para os brasilienses, unindo o melhor da gastronomia com drinks refrescantes em um ambiente único.

Além de ter uma decoração sofisticada, com painéis de led, bangalôs e um menu de drinks e comidas de dar água na boca, o espaço também respeita e segue todos os protocolos sanitários para garantir seu conforto e segurança.

Programação

Sexta-feira (11/02)

Bruno & Denner

Mayke & Rodrigo

Dj Luk

Dj Resident

Sábado (12/02)

Vitor & Luan

Guga Cammafeu

Grupo Arrepiô

Dj Helmer Muniz

Dj Resident

Domingo (13/02)

Jefferson Moraes

Fred & Rodrigo

Thiago Nascimento

Maffra

Dj Resident

Ingressos

Reservas pelo whatsapp (61) 9.9109-9096

Mais informações

Programação Laguna Gastro Bar Brasília

Endereço: Orla do Clube Ases – SCES Trecho 2, Asa Sul

Reservas: Whatsapp (61) 99109 – 9096

Horário de funcionamento: Terça a quinta, das 18h às 23h, Sexta, das 17h às 01h, Sábado e domingo, de 12h às 01h

Site: https://www.lagunabsb.com.br/

Sujeito a lotação sem prévio aviso

Domingo (13/02)

Doze Por Oito

Danilo Lira

Grupo Simples Tok

Dj Wesley Calixto

Dj Kacá

Ingressos

Será cobrado couvert artístico destinado aos músicos e djs

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Vendas antecipadas

Na hora e no local

Mais informações

Programação Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN – Brasília

Telefone: (61) 99610-1777

Horário de funcionamento: Terça e Quarta, das 18h às 01h, Quinta, Sexta e Sábado, das 20h às 05h, Domingo, das 17h às 03h

Sujeito a lotação sem prévio aviso

Programação Pinella Bar

Confira a programação do Pinella no mês de Fevereiro. Famoso bar para paquerar na 408 Norte com Dj’s, música ao vivo, petiscos irresistíveis, drinks e cerveja gelada!

Confira a programação do bar no mês de Fevereiro/2022

Procurando animação para as suas noites? No Pinella, famoso bar para paquerar na 408 Norte, você aproveita Dj’s e o melhor da música ao vivo de segunda à sábado, com a companhia de petiscos irresistíveis, drinks e muita cerveja gelada! O couvert, para os dias com música ao vivo, custa 16 reais e para os com DJ’s, 9 reais.

Programação

Sexta-feira – 11/02 – 19h às 22h

Músicas dançantes nacionais e internacionais com o DJ Maraskin

Sábado – 12/02 – 18h às 21h

Samba de raiz com Karla Sangaleti (voz), Vinicius Vianna (violão), Nelsinho Serra (cavaquinho) e Junior Viegas (pandeiro)

Ingressos

O couvert, para os dias com música ao vivo, custa R$ 16,00 reais e para os com DJ’s, R$ 9,00

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Mais informações

Programação Pinella Bar

Endereço: CLN 408, Bloco B, Loja 20 – Asa Norte

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 17h às 24h. Domingo é fechado

WhatsApp: (61) 3347 8334

Instagram e Facebook: @pinella408norte

Programação Complexo Fora do Eixo

Confira aqui a Programação do Complexo Fora do Eixo! Música ao vivo, Happy Hour, Drinks e muito mais animam a programação. Confira!

Atrações:

Banda Balalaica

Thiago May

Wilian & Marlon

Caio Hot

Daniel Futuro

DJ A

Senx Gang

Hugo Drop

Dj Kacá

Danilo Lira

Grupo Simples Tok

Dj Wesley Calixto

E muito +

Confira aqui a programação semanal do Complexo Fora do Eixo.

Programação

Sexta-feira (11/02)

Grupo Na Gandaia

Raffa

Gabj

Dj Kacá

Gab Groove

Nyka

Sábado (12/02)

Mistura 61

Chicco Aquino

KLap

MJay

Thiago May

Pepe x Caio Hot

Stand Up Comedy com Bruninho Mano em Brasília

Stand Up Comedy com Bruninho Mano em Brasília, dia 14 de fevereiro no Espaço Cultural Renato Russo. Noite conta com participação de TJ Fernandes e Alex Santos.

Nascido em São Roque e nos palcos do stand up desde 2010, Bruninho Mano se apresenta com grandes nomes da comédia stand up brasileira. Na próxima segunda-feira, estará no Espaço Cultural Renato Russo, juntamente com os comediantes locais TJ Fernandes e Alex Santos. Noite certa de boas risadas!

Ingressos

R$ 30,00 (Unissex) + taxa

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

Ponto de Vendas

https://www.bilheteriadigital.com

Loja Bilheteria Digital – Shopping Pátio Brasil , Piso G1 (Venda Cartão e Dinheiro)

Super Forma Nutrição – 303 Sudoeste (Venda somente no cartão. Sem taxa de serviço.)

Mais informações

Stand Up Comedy com Bruninho Mano em Brasília

Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 sul

Datas: 14 de fevereiro de 2022, Segunda-feira

Hora: 20h

Telefone: (61) 9.8357-7849

Programação Espaço Cultural Renato Russo

Espaço Cultural Renato Russo (ECRR) inicia fevereiro de portas abertas ao público. O equipamento da Secec tem programação cultural intensa até março de 2022.

Anfitrião em formação de identidades artísticas, manifestações, e liberdade de expressão desde os anos 70, o Espaço Cultural Renato Russo (ECRR) inicia fevereiro de portas abertas ao público. O equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) tem programação cultural intensa até março de 2022.

O espaço conta com atividades gratuitas para todos os públicos, que vão desde exposições de artes visuais, oficinas de dança até programação para crianças, trazendo assim, rostos, performances e atualizações das modalidades artísticas para a comunidade.

Com todos os espaços do polo cultural ocupados por arte e cultura (Galerias Galpão, Parangolé e Rubem Valentin; Galpão das Artes, Sala Marco Antônio Guimarães, Multiuso e Praça Central), os agentes culturais também celebram a retomada gradual do setor no DF, a partir da produção cursos, mentorias, teatros, oficinas e ensaios abertos para a comunidade, em um espaço público da cidade.

Marmenha Rosário, gerente do Renato Russo, garante que o espaço está apto para que a população do Distrito Federal possa usufruir com segurança. Acessível e localizado em uma das principais avenidas de Brasília, a W3 Sul, ela faz o convite para que a comunidade inclua o ECRR no roteiro de passeios culturais e consumo de arte e cultura.

Outro anúncio importante é a reinauguração da Gibiteca, que ocorrerá ainda este semestre. “Fechada desde 2021, a Gibiteca é uma grande reivindicação da comunidade e colocaremos à disposição um ambiente literário com todos os gibis, mangás, revistas, quadrinhos e livros, para o uso dos amantes da leitura e cultura geek e pop”, assegura a gestora.

A partir de uma agenda intensa e diversificada, a casa oferece gratuitamente mostras de arte, música e oficinas de teatro infantil. Todas os cursos contam com vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas a partir das redes sociais do equipamento.

A produtora musical e proponente do Festival Convida, Carol Villalobos (33), comemora a garantia de ocupação em um dos espaços mais emblemáticos para a cena cultural da capital para a realização do seu projeto. O evento, nomeado de “Módulo Convida Lab”, que consiste em um programa de aceleração de artistas, foi a grande estreia da Sala Marco Antônio Guimarães.

Programação

EXPOSIÇÃO NA ESTRADA – FERNANDO BARROS

Data: Terça a sexta de 10h às 20h; sábados e domingos de 12h às 20h

Período: Até 13 de fevereiro 2022

Galeria Parangolé

EXPOSIÇÃO: AINDA ESTAMOS AQUI – USHA VELASCO

Data: Terça a sexta de 10h às 20h; sábados e domingos de 12h às 20h

Período: Até 20 fevereiro de 2022

Galeria Rubem Valentin

EXPOSIÇÃO PROJETO RE(VI)VENDO ÊXODOS

Data: Terça a sexta de 10h às 20h; sábados e domingos de 12h às 20h

Período: Até 13 de fevereiro de 2022

Praça Central

Stand Up Comedy com Bruninho Mano e convidados

Data: 14 de Fevereiro de 2022

Hora: 20h

Saiba mais aqui!

Mais informações

Programação Espaço Cultural Renato Russo

Data: Ver Programação

Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 sul

Entrada gratuita!