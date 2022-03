Agenda Brasília 18, 19 e 20 de março 2022

O seu roteiro para o fim de semana com as melhores opções para toda a família.

Menos é Mais em Brasília

Menos é Mais em Brasília! O Show “De volta pra casa” será dia 20 de março no Estádio Nacional Mané Garrincha e conta com Dilsinho, Samba Urgente e DJ Zullu.

Atrações:

Samba Urgente (16h30)

Dilsinho (18h)

Grupo Menos é Mais (20h)

DJ Zullu (22h30)

Quem aí está com saudade daquele pagodinho gostoso do grupo Menos é Mais?

Dia 20 de março, Menos é Mais tá voltando pra casa: a nossa querida Bsb. A gente não vê a hora de curtir esse pagode com.vc! Aproveita e já segue o perfil oficial do evento, @devoltaprabsb, pra acompanhar tudo de pertinho.

Ingressos

R$ 176,00

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

Ponto de Vendas

Mais informações

Menos é Mais em Brasília

Data: 20 de Março de 2022, Domingo

Hora: 15h

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha

Classificação: 16 anos

Os Melhores do Mundo em Brasília

Sexo – A Comédia, espetáculo da Cia de Comédia Os Melhores do Mundo aborda com muito humor o tema, nos dias 19, 26 e 27 de março. Saiba mais aqui!

Sexo – A Comédia invade Águas Claras em março.

Espetáculo da Cia de Comédia Os Melhores do Mundo aborda, com muito humor, temas que envolvem relações que vão desde o amor possessivo até casos de adultérios e swings para “quebrar” o tédio.

Um palco de cabaré com lâmpadas de néon e tapete vermelho compõe o cenário aonde personagens peculiares interagem sob a perspectiva de um dos assuntos mais antigos e polêmicos da história da humanidade: o sexo. É sobre esta temática que Os Melhores do Mundo discorrem, com muito humor, no espetáculo Sexo – A Comédia.

Na produção de sucesso, a companhia mais uma vez brilha em uma performance recheada de improvisos e interpretações hilárias, que envolvem a plateia em um clima irreverente, com tiradas repletas de sagacidade, mas sem descambar para o vulgar.

E, agora, a peça volta em cartaz repaginada em março de 2022. Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues irão apresentar Sexo – A Comédia no dia 19 de março, sexta-feira, às 21h, e nos dias 26 e 27 do mês, respectivamente sábado, às 21h, e domingo, às 20h, no Espaço Cultural Caesb.

E nessa comédia dividida em quatro esquetes, o trabalho dos atores é valorizado por um figurino básico de smoking e poucos adereços.

Ingressos

R$ 45,00 (meia) + taxa

R$ 60,00 (ingresso solidário) + taxa

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

*Meia-entrada para os casos previstos em lei.

*Ingresso solidário mediante a doação de dois litros de leite.

Ponto de Vendas

https://www.bilheteriadigital.com/

Loja física da bilheteria digital no Pátio Brasil Shopping

Mais informações

Os Melhores do Mundo em Brasília

Local: Espaço Cultural Caesb – Avenida Sibipiruna (ao lado do batalhão da PM e dos bombeiros) – Águas Claras

Data: 19, 26 e 27 de março, Sábado e Domingo

Sessões: Sábado às 21h e Domingo às 20h

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 90 minutos

Informações: (61) 9.9189-0099

Estacionamento privativo e gratuito dentro do espaço.

Não será permitida a entrada após o início do espetáculo, não havendo troca de ingressos e nem devolução do dinheiro.

Programação Complexo Fora do Eixo

Confira aqui a Programação do Complexo Fora do Eixo! Música ao vivo, Happy Hour, Drinks e muito mais animam a programação. Confira!

Programação

Sexta-feira (18/03)

Na Gandaia (Pagode)

Gabriel Corrêa (Sertanejo)

Hugo Drop

Gabj

Nyka

DJ Kacá

Sábado (19/03)

Mistura 61 (Pagode)

Marvyn

Larbac

KLap

Pepe

Thiago May (Ritmos variados)

Domingo (20/03)

Nossa Galera (Pagode)

Doze por Oito (Pagode)

Grupo Simples Tok (Pagode)

DJ Wesley Calixto

DJ Kacá

Ingressos

Entre R$ 0,00 e R$ 35,00 + taxa

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Vendas antecipadas

Mais informações

Programação Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN – Brasília

Telefone: (61) 99610-1777

Horário de funcionamento: Terça, a partir das 19h, Quarta, a partir das 20h, Quinta, Sexta e Sábado, das 20h às 05h, Domingo, das 18h às 03h

Sujeito a lotação sem prévio aviso

Programação Laguna Gastrobar Brasília

O Laguna é o seu novo Gastrobar à beira do Lago Paranoá. Um novo conceito de diversão para os brasilienses. Confira aqui a programação semanal!

Programação

Sexta-feira (18/03)

PH & Michel

Wilian & Marlon

Fred & Rodrigo

Dj Residente

Sábado (19/03)

Gabriel Gava

Guga Cammafeu

Banda Primeiro Beijo

Dj Luk

Dj Residente

Domingo (20/03)

Em breve

Ingressos

1º lote: R$ 45,00 (unissex)

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Ponto de Vendas

Sexta-feira (18/03)

Sábado (19/03)

Sexta-feira (25/03)

Mais informações

Programação Laguna Gastro Bar Brasília

Endereço: Orla do Clube Ases – SCES Trecho 2, Asa Sul

Reservas: Whatsapp (61) 99109 – 9096

Horário de funcionamento: Terça a quinta, das 18h às 23h, Sexta, das 17h às 01h, Sábado e domingo, de 12h às 01h

Site: https://www.lagunabsb.com.br/

Sujeito a lotação sem prévio aviso

Programação Brazilian Paradise Cafe de La Musique Brasília

Brazilian Paradise no Cafe de La Musique divulga programação semanal. Nova temporada reunirá alta gastronomia, drinks e atrações musicais. Saiba mais aqui!

Programação

18 de Março, Sexta-feira

Diego & Arnaldo

Gustavo Carvalho

Matheus Hartmann

19 de Março, Sábado

Timbalada

Adriana Samartini

Jonnes Veloso

Gustavo Carvalho

Bruno Freitas

20 de Março, Domingo

Jefferson Moraes

Rick & Rangel

Wilian & Marlon

Dj Jones Veloso

DJ Gustavo Carvalho

Ingressos

18 de Março, Sexta-feira

R$ 80,00 (1º lote)

19 de Março, Sábado

R$ 80,00 (1º lote)

20 de Março, Domingo

R$ 50,00 (1º lote)

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

Ponto de Vendas

*Lounges a venda no atendimento: (61) 9803-1867 (whatsapp)

Mais informações

Programação Brazilian Paradise Cafe de La Musique Brasília

Data: 18, 19 e 20 de março de 2022, Sexta a Domingo

Hora: A partir das 21h

Local: Cafe de La Musique Brasília – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul

Mais informações: @cafebrazilianparadise

Lounges a venda no atendimento: (61) 9803-1867 (whatsapp)

Entrada mediante apresentação obrigatória do cartão de vacina com a 1ª e a 2ª dose