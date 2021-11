Advogado de André Gonçalves justifica prisão

O advogado de André, Sylvio Guerra, contou que o ator está desempregado desde 2016, mas sempre que consegue algum trabalho, paga algum valor para a filha

Na segunda-feira (22), o ator André Gonçalves teve sua prisão decretada por conta de uma dívida de mais de R$ 350 mil em pensão alimentícia para sua filha Valentina Benini, de oito anos.

O artista tem 60 dias para se apresentar à Justiça e deverá utilizar tornozeleira eletrônica. O advogado de André, Sylvio Guerra, contou que o ator está desempregado desde 2016, mas sempre que consegue algum trabalho, paga algum valor para a filha.

“Ele está desempregado desde 2016. Foi demitido e nos últimos cinco anos os juízes estavam acolhendo nossas ponderações de que, sem emprego, ele não tem como arcar com a pensão integralmente. No entanto, nesse tempo, ele nunca deixou os filhos sem amparo. Toda vez que faz algum trabalho, ele paga algum valor, mas não o integral”, disse Guerra em conversa com a Quem.

O valor da dívida, com juros e correção monetária, totaliza R$ 352.579,01. Valentina é filha de André com a atriz e jornalista Cynthia Benini. O montante da pensão alimentícia é resultado do acúmulo mensal no valor de R$ 4,5 mil desde 2007.

André Gonçalves ainda tem mais dois filhos. Manuela, de 22 anos, do relacionamento com Tereza Seiblitz, e de Pedro Arthur, de 20, com Myrian Rios.