Adele comemora seu aniversário de 34 anos

“Mal posso esperar para ter 60 anos”, escreveu a artista na legenda de seus registros que publicou nas redes sociais

A cantora Adele compartilhou fotos em seu perfil do Instagram na madrugada desta sexta-feira (6) para comemorar seu aniversário de 34 anos, que aconteceu nesta quinta (5). Na publicação, ela refletiu sobre sua fase atual e afirmou que nunca esteve tão bem quanto agora.

“Que diferença um ano faz! Se o tempo continuar curando e suavizando todos os vincos da minha vida como faz com o passar dos anos, mal posso esperar para ter 60 anos! Eu nunca estive mais feliz! Tantas lições, tantas bênçãos para agradecer”, escreveu.

“Este é 34, e eu adoro isso aqui! Obrigado pelo aniversário amor como sempre”, completou a artista. Nos comentários, fãs e internautas parabenizaram a cantora. “Mal posso esperar pelo álbum 60!”, brincou um. “Feliz aniversário, rainha”, disse outra. “A melhor das melhores”, escreveu outro.

Em fevereiro deste ano, após se tornar a grande vencedora do BRIT Awards, a cantora resolveu comemorar os prêmios de melhor álbum, canção e artista do ano em uma casa noturna de striptease em Londres, na Inglaterra.

Acompanhada de amigos, Adele foi à loucura a cada show. Na casa, é tradicional às quintas-feiras um evento de nome Porn Idol quando pessoas vão tirando peças de roupa para delírio dos presentes. A cada apresentação, Adele era flagrada com suas caras e bocas.

Em determinado momento, a britânica resolveu descer do camarote e subir no palco para mostrar talento no pole dance. Um espectador disse ao Daily Star que Adele estava adorando o evento e se divertindo muito.