A$AP Rocky, namorado de Rihanna, detido em Los Angeles por tiroteio em 2021

O namorado da estrela pop Rihanna, o rapper A$AP Rocky, foi detido nesta quarta-feira (20) no aeroporto internacional de Los Angeles em conexão com um tiroteio em novembro de 2021 em Hollywood, informou a Polícia.

A$AP Rocky, de 33 anos e cujo nome verdadeiro é Rakim Mayers, estava em Barbados com a cantora -originária deste país caribenho-, segundo informações divulgadas pela imprensa americana.

“Mais cedo pela manhã, agentes do Departamento da Polícia de Los Angeles prenderam Mayers por um ataque com uma arma letal (arma de fogo) no aeroporto internacional de Los Angeles”, informou a instituição em nota.

De acordo com as investigações policiais, A$AP Rocky se envolveu em um tiroteio no ano passado que deixou um ferido em Hollywood, um dos distritos da metrópole no oeste de Estados Unidos.

“Em 6 de novembro de 2021, por volta de 22h15 (locais), houve uma discussão entre dois conhecidos em Hollywood. A discussão terminou com um dos sujeitos disparando contra o outro”, informaram os agentes.

A vítima recebeu atendimento médico por “uma lesão leve”, acrescentou a nota, enquanto o suspeito e outros dois homens deixaram o local. De acordo com os investigadores, o rapper é suspeito de ter atirado.

A$AP Rocky e Rihanna começaram a trabalhar juntos em projetos musicais há quase uma década e os rumores sobre um romance entre ambos começaram em 2020.

O relacionamento foi oficializado no ano passado e em janeiro o casal anunciou que esperava o primeiro filho.

“Ele se tornou minha família” durante a pandemia, disse a popular cantora e empresária em uma recente entrevista à revista de moda Vogue.

Em 2019, A$AP Rocky foi detido em Estocolmo, Suécia, por uma briga de rua e permaneceu várias semanas sob custódia policial.

