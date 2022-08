A$AP Rocky é indiciado por tiroteio em Los Angeles após disparar contra ex-amigo

Pai do filho de Rihanna chegou a ser detido em abril, mas foi solto após pagar fiança

O rapper Rakim Athelaston Mayers, mais conhecido como A$AP Rocky, foi indiciado na segunda-feira (15) por um tiroteio em Los Angeles que “poderia ter terminado em tragédia”, segundo o promotor George Gascón. Pai do filho da cantora Rihanna, ele é acusado de disparar tiros em um ex-amigo, cujo nome não foi revelado.

Segundo a promotoria, A$AP Rocky deu dois tiros com uma arma semiautomática na direção do outro rapaz. A polícia afirma que isso ocorreu após uma discussão “acalorada” entre ambos no dia 6 de novembro de 2021.

A promotoria não informou se os tiros atingiram alguém. À polícia, o ex-amigo disse acreditar que uma das balas havia pego sua mão esquerda de raspão.

Os advogados de A$AP Rocky não comentaram a acusação. Na quarta-feira (17), o cantor foi intimado para dar seu depoimento sobre o ocorrido.

Em abril, Rocky chegou a ser detido pelo suposto tiroteio. Policiais o estavam esperando quando ele desembarcou do jatinho particular em que estava voltando de Barbados, onde tinha passado férias com Rihanna. Ele foi liberado após pagar fiança de US$ 550 mil (R$ 2,8 milhões no câmbio atual).

Ele também está sendo processado por agressão por A$AP Relli, seu ex-parceiro no coletivo A$AP Mob. Relli seria o ex-amigo citado pela promotoria.