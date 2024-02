‘A personagem pulsa em sintonia diferente de tudo que já fiz’, diz Lucy Ramos sobre vilã de ‘Família é Tudo’

A atriz Lucy Ramos, 41, tem vivido uma experiência nova na profissão. Isso porque ela conta que interpretará um papel diferente em “Família é Tudo”

A atriz Lucy Ramos, 41, tem vivido uma experiência nova na profissão. Isso porque ela conta que interpretará um papel diferente em “Família é Tudo”, próxima trama das 19h de Daniel Ortiz, que vai substituir “Fuzuê”, a partir de março.

“A personagem pulsa em uma sintonia diferente de tudo que já fiz na TV, tem muitas nuances a serem exploradas, vai ser possível brincar muito”, indica a artista, que fala um pouco das características opostas entre ela e Paulina.

“O temperamento de nós duas é completamente diferente, ela é bem instável, irritada, impulsiva, tem uma rebeldia.

Já eu sou completamente o oposto de tudo isso. Ela se veste muito bem, traz referências de moda”, explica a atriz.

Na trama, Paulina é uma mulher rica, elegante, inteligente, possessiva, muito ciumenta e completamente obcecada por Tom (Renato Góes), com quem já foi casada e tem dois filhos. Essa obsessão faz com que ela não meça esforços para tentar reconquistar o amado e tirá-lo do caminho da mocinha Vênus (Nathalia Dill).

A atriz avalia que a personagem vai demonstrar falta de amor-próprio e um olhar distorcido de si. “Ela é completamente insegura e não consegue ver o mulherão que é. Acho sofrido demais amar e não ser correspondida. E por tudo isso ela escolhe caminhos tortos para ter esse amor de volta.”

Para o papel, Lucy teve de aderir aos dreadlocks, um visual que até então ela nunca havia usado. Ela conta que no início foi difícil se acostumar, mas agora já consegue gostar.

“Quando a nossa caracterizadora, Rachel Furman, chegou com a ideia, fiquei receosa de início pelo longo tempo que ficaria com eles, mas após algumas conversas e pesquisas, me convenci de que seria uma boa. Como a Paulina morou muito tempo em Londres, tem muitas referências da moda inglesa”, explica.