A musicista britânica Laurel apresenta o EP “Petrol bloom”

PUBLICIDADE

A artista pop alternativo LAUREL combina a arte séria da composição com batidas e produções que fazem você querer dançar e se divertir. Agora, a cantora disponibiliza a primeira de duas partes de seu projeto “Petrol Bloom”, gravado em LA e coproduzido com o artista independente e eletrônico Chrome Sparks. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ PetrolBloomPR .

O EP chega trazendo as já apresentadas “Scream Drive Faster” (https://umusicbrazil.lnk.to/ ScreamDriveFasterPR), que já foi reproduzida mais de três milhões de vezes só no Spotify, “Best I Ever Had”, além de mais três músicas. Com as canções lançadas anteriormente, LAUREL se destacou nas principais playlists de indie, além de ser capa de playlists como Indie Arrivals, Front Left e The Indie List. LAUREL gravou, produziu e mixou seu álbum de estreia, “Dogviolet”, sozinha em seu quarto. O projeto foi lançado pela Ninja Tune em 2018, com aclamação da crítica.