A importância do SEO local para pequenas empresas – seja encontrado no Google

Você sabe o que é SEO (otimização para mecanismos de busca)? Se este termo é novo para você está na hora de incorporá-lo ao seu cotidiano. Toda empresa que deseja ser achada por seus consumidos locais pelo Google precisa não somente conhecer sobre SEO mas também implementar uma estratégia de SEO para sua presença digital. O Google regularmente implementa novos recursos e atualizações nas suas páginas de resultados de pesquisa locais. Como consequência, o trabalho de SEO exige atuação constante.

Portanto, como dono de uma pequena empresa, é essencial que você esteja sempre atualizado sobre o SEO local. Entretanto isso não significa que você tenha que meter a mão na massa. Normalmente as empresas contratam serviços especializados de uma agência de SEO local. Ele é essencial para que os consumidores geograficamente próximos do seu negócio possam encontrá-lo. Com melhores classificações locais, as visitas ao seu site, bem como suas conversões, aumentarão.

Os consumidores modernos esperam experiências digitais altamente personalizadas. Com o SEO local, você pode direcionar campanhas para grupos de pessoas extremamente pequenos e localizados. Isso garantirá que sua empresa aproveite todo o potencial das pesquisas locais. Além disso, ao possuir uma estratégia de SEO local implementada, sua empresa passa a ter uma base consistente para toda a vez que novos recursos de SEO sejam introduzidos pelo Google.

O que é SEO local?

SEO local é o processo de tornar sua empresa visível para pesquisas geograficamente relacionadas. É uma maneira eficaz de comercializar o seu negócio local pelo digital. Ele ajuda as empresas a promover seus produtos e serviços para clientes locais no momento exato em que os procuram na Internet. Simplificando, se você deseja ter mais leads e clientes locais, você precisa de serviços de SEO local.

Atualmente, menos de 50% das empresas usam serviços de SEO local. Em outras palavras, isso é uma grande oportunidade para destacar sua empresa em diretórios, mapas, pesquisas locais e mídias sociais.

Quem precisa de SEO local?

O SEO local é indispensável para todo mundo que é dono ou responsável por vendas em uma empresa que atue numa certa região. Não importa o quão insignificante você acha que seu negócio é. Desde que você tenha um site, você pode aplicar o SEO local ao seu negócio e aumentar suas vendas. Se você se encaixa a qualquer uma das condições abaixo, sua precisa de SEO local.

Sou proprietário de uma pequena empresa;

Minha empresa tem áreas de serviços específicas;

Sou dono de uma franquia ou sou um franqueado;

Quero gerar mais tráfego, leads e vendas em certas regiões geográficas especificas;

Desejo reforçar a presença da minha empresa em diretórios locais;

Quero que a minha empresa apareça em mapas e aplicativos de navegação ou no pacote local do Google;

Minha empresa possui escritórios ou presta serviços em mais de uma cidade, mas não oferece produtos ou serviços em todo o país;

Benefícios do SEO local

As razões pelas quais todas as empresas precisam de SEO local é porque os motores de busca do Google, Bing e outros perceberam que muitos usuários estão procurando serviços e produtos específicos perto deles. De acordo com o Google, 46% das buscas possuem uma intenção local. Isso significa que os clientes em potencial estão procurando seus serviços próximos a sua empresa e, se você tiver uma estratégia de SEO local, sua empresa será a que eles encontrarão e acessarão. Uma estratégia de SEO local bem implementada ajudará sua empresa a:

Aumentar a classificação do seu site nos resultados de pesquisa e no pacote local do Google;

Obter indicadores de conversão mais altos de todos os canais de publicidade locais;

Ampliar a visibilidade digital, especialmente para clientes próximos geograficamente;

Aumentar o tráfego orgânico para o seu site e assim gerar mais leads mais qualificados.

Principalmente a superar seus concorrentes locais.

O SEO local ajuda os usuários móveis a encontrar facilmente sua empresa, seja nos motores de busca, através dos diretórios ou por meio de canais de mídia social.

Do mesmo modo ele garante que sua empresa seja encontrada nos mapas do Google e por meio de outros aplicativos de navegação.

É necessário contratar uma empresa de SEO local?

Muitas vezes, os donos de empresa acham que podem gerenciar seus negócios e uma estratégia de marketing digital que contempla SEO local. Com o tempo, eles descobrem que é muito mais trabalhoso e sofisticado para lidar do que imaginavam inicialmente. Os mecanismos de pesquisa atualizam seus fatores de classificação de pesquisa local o tempo todo e você precisa garantir possui serviços profissionais de SEO local para não ficar para trás da sua concorrência. Gerar sinergia do seu investimento em SEO local com outras estratégias do marketing digital não é tarefa fácil. Por que não deixar isso para os profissionais?

Portanto não deixe de investigar sobre como serviços de SEO local podem impulsionar seus negócios antes que os seus concorrentes o façam. Procure por uma empresa de SEO local com conhecimento especializado e visão do seu setor para analisar as necessidades da sua empresa, avaliar seu site e presença digital local e formular uma estratégia vencedora para aumentar seu tráfego localmente.

Conclusão

Se você é proprietário de uma pequena empresa, receber visitas na Web e leads de usuários em uma cidade, estado ou país diferente não fará nada para desenvolver seu negócio. Com o SEO local, você aumenta o tráfego de consumidores em sua área de serviço específica, o que significa que você obterá uma taxa de visitas com propensão a vendas mais altas. Contratar uma agência de marketing digital que saiba fazer SEO local é a maneira mais eficiente e confiável de impulsionar seu SEO local e aumentar seu posicionamento nos resultados de pesquisa do Google.