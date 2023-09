Em ‘A Fazenda’, André Gonçalves é o novo Fazendeiro; Rachel, Lucas e Nathalia ficam na roça

André competiu com Rachel Sheherazade e Lucas Souza, que permanecem na Roça com Nathália Valente e ainda disputariam pela permanência no jogo no período da noite da quinta-feira, 28.

São Paulo, 28 – Na quarta-feira, 27, foi decidido o segundo Fazendeiro da edição de 2023 do programa A Fazenda, reality show da TV Record. Após disputa envolvendo mira, André Gonçalves se tornou o Fazendeiro e escapou da berlinda, na qual tinha entrado depois da dinâmica de 'Resta Um' na noite de terça-feira, 26. André competiu com Rachel Sheherazade e Lucas Souza, que permanecem na Roça com Nathália Valente e ainda disputariam pela permanência no jogo no período da noite da quinta-feira, 28. A dinâmica da prova da noite de quarta-feira consistiu em acertar alvos de uma roda giratória sentados em um balanço, no qual deveriam arremessar em movimento. A maior pontuação dentro de três minutos garantia a vitória. A disputa permitiu que cada jogador pudesse convidar um ajudante que daria impulso no balanço e pegaria as bolinhas. Sheherazade escolheu Cézar Black, Lucas pediu ajuda de Shayan e André chamou Radamés Furlan. Lucas deu início e engavetou a primeira bola com 22 segundos, no fim, acertou três bolas totalizando 400 pontos. Em seguida, André começou suas pontuações nos primeiros cinco segundos de prova e encaçapou oito bolas em um total de 1600 pontos. Rachel levou mais tempo e acertou o primeiro alvo aos 13 segundos. A jornalista encerrou com seis bolas e 800 pontos. Estadão Conteúdo