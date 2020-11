6ª Feira Cultural de Ceilândia encerra programação com RAPadura Xique-Chico

PUBLICIDADE

A 6ª Feira Cultural de Ceilândia retorna no dia 28 de novembro para o seu segundo e último dia de programação. Nesta edição em formato on-line, o projeto segue a promover mais um encontro de diversidades, com atrações locais e nacionais. Os shows começam às 15h e seguem noite adentro. Ao vivo e com acesso livre, pelo canal da Artecei Produções no Youtube.

A principal atração é o premiado rapper cearense radicado em Brasília RAPadura Xique-Chico, que fecha a programação às 20h50. Com um novo álbum recém-lançado, intitulado “Universo do Canto Falado”, e recentemente indicado ao Grammy Latino 2020, RAPadura sobe ao palco on-line para apresentar a ritmada mistura entre o rap e a embolada, chamada por ele de RAPente.

Antes, atrações locais diversificam ritmos e manifestações culturais que dão o tom dessa grande feira, com o músico e compositor Markos Assunção, o samba de Marcelo Café, repente com a dupla Chico de Assis e João Santana, música regional com Humberto Fernandes, Caco de Cuia e Taleta de Bambu, sertanejo com a dupla André Freitas e Adriano e o reggae da banda Geração Roots.

Sobre a feira

Idealizada e realizada anualmente pela Artecei Produções, a Feira Cultural de Ceilândia é um espaço de forte interação entre espectadores e artistas expoentes da periferia do Distrito Federal. Se destaca por valorizar a economia criativa e a diversidade cultural ceilandense e nacional, reunindo artistas de distintas manifestações e ritmos, perpassando música, poesia e teatro popular. Suas cinco edições anteriores, com shows e feira solidária, ocuparam a Casa do Cantador, Praça do Cidadão e Praça do Trabalhador de Ceilândia.

Mais sobre RAPadura

Integrante de uma produtiva safra da música popular brasileira, RAPadura é considerado um artista de vanguarda, uma das maiores revelações da música brasileira nos últimos anos. A inusitada “embolada” do rap com o repente, coco, maracatu, capoeira, forró, baião e cantigas de roda, fazem dele um dos precursores de um movimento em defesa da cultura popular que surge do encontro do rap contemporâneo com a música de raiz. Cearense radicado em Brasília, a saudade do Nordeste o motivou a compor. Em 2010, lançou “Fita Embolada do Engenho – Rapadura na Boca do Povo”. Depois de excursionar pela Europa, participou como convidado da turnê do grupo O Rappa, entre 2016 e 2017. Seu novo álbum, “Universo do Canto Falado”, está disponível nas plataformas via streamming.

SERVIÇO

6ª Feira Cultural de Ceilândia – On-line

Quando: 28 de novembro (sábado)

Horário: 15h às 21h40

Onde: no canal Artecei Produções – www.bit.ly/youtubeartecei

Acesso: gratuito

Classificação indicativa: livre

Informações: www.artecei.com.br

PROGRAMAÇÃO

15h: Markos Assunção

15h50: Chico de Assis e João Santana

16h10: Humberto Fernandes

16h40: Geração Roots

17h30: Marcelo Café

18h20: Caco de Cuia

19h10: Taleta de Bambu

20h: André Freitas e Adriano

20h50: RAPadura Xique-Chico