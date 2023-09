5 Melhores séries de suspense para assistir (2 extras)

Se você é um amante de séries de suspense, a Netflix é o lugar ideal para saciar sua sede por tramas emocionantes e cheias de reviravoltas. Com uma vasta seleção de produções originais e licenciadas, a plataforma de streaming oferece uma variedade de séries de suspense que vão deixar você grudado na tela. Neste artigo, vamos explorar as cinco melhores séries de suspense disponíveis na Netflix que você definitivamente precisa assistir. Prepare-se para uma jornada emocionante através de mundos misteriosos e intrigantes.

1. “Stranger Things”

Uma viagem nostálgica aos anos 80, cheia de mistérios e criaturas sobrenaturais. Começamos com a sensação “Stranger Things”. Esta série ambientada nos anos 80 combina elementos de suspense, ficção científica e horror de forma brilhante.



Pôster da 4ª temporada de Stranger Things.

A história gira em torno do desaparecimento misterioso de uma criança e os eventos sobrenaturais que se desenrolam na cidade de Hawkins, Indiana. Com um elenco talentoso e uma trama cheia de reviravoltas, “Stranger Things” é uma escolha obrigatória para os amantes de suspense.

2. “Dark”

Uma complexa teia de viagem no tempo e segredos familiares.

“Dark” é uma série alemã que mergulha profundamente em questões de viagem no tempo, destinies entrelaçados e segredos de família. À medida que a série se desenrola, você será levado a diferentes épocas e descobrirá como eventos passados e presentes estão interligados de maneiras surpreendentes. Prepare-se para uma trama intricada que desafiará sua mente.

3. “Mindhunter”

A exploração do lado sombrio da psicologia criminal.

Para aqueles que preferem suspense psicológico, “Mindhunter” é uma escolha fascinante. A série segue dois agentes do FBI enquanto eles entrevistam assassinos em série para entender a mente criminosa. Com base em eventos e casos reais, “Mindhunter” oferece uma visão perturbadora do mundo do crime.

4. “Ozark”

Lavagem de dinheiro e segredos de família nas montanhas dos Ozarks.

“Ozark” é uma série que combina suspense e drama familiar. A história gira em torno de um consultor financeiro que se muda com sua família para os Ozarks para lavar dinheiro para um cartel de drogas mexicano. À medida que eles enfrentam desafios crescentes, segredos de família são revelados e a tensão aumenta. Esta série é uma montanha-russa emocional que manterá você na beira do sofá.

5. “The Haunting of Hill House”

Um mergulho assustador no horror sobrenatural.

Para aqueles que adoram um bom susto, “The Haunting of Hill House” é a escolha perfeita. Esta série é baseada em um romance clássico de terror e segue uma família que viveu na assombrada Mansão Hill. Com momentos assustadores e uma narrativa complexa, esta série oferece suspense e horror sobrenatural em doses iguais.



Foto NetFlix

Prepare a pipoca e prepare-se para uma maratona de suspense com essas cinco séries imperdíveis da Netflix. Cada uma delas oferece uma experiência única e emocionante que manterá você vidrado na tela do começo ao fim.

EXTRA:

6. “Wandinha”

Muitas pessoas não classificam a série “Wandinha” como um suspense, mas ela combina humor com uma dose interessante de mistério. Ao longo da série, somos apresentados a várias suspeitas sobre quem é o principal culpado, e no final, a identidade do responsável nos é revelada.

Inspirada nos icônicos personagens da Família Addams, a série da Netflix, “Wandinha”, acompanha a jovem protagonista, interpretada por Jenna Ortega, investigando eventos sobrenaturais na cidade. Durante seu tempo na Academia Nevermore, Wandinha aprimora suas habilidades paranormais e enfrenta os desafios típicos da adolescência, contando com o apoio de sua mãe, Morticia Addams, interpretada por Catherine Zeta-Jones.



Reprodução: Netflix

Enquanto desvenda os segredos da cidade, Wandinha descobre conexões misteriosas com o passado de seus pais. Com sua atitude fria e sarcástica, ela também lida com amizades e relações complicadas. A série foi criada por Al Gough e Miles Millar, sob a direção de Tim Burton.

Mesmo que a série “Wandinha” seja popular entre as crianças e tenha páginas para colorir com o personagem, é importante lembrar que ela é destinada a um público adulto.

7. “Peaky Blinders”

A série “Peaky Blinders” pode não estar no topo das listas das melhores séries de suspense da Netflix, mas com certeza merece nossa atenção. Ela narra a jornada de Thomas Shelby, interpretado por Cillian Murphy, e seus irmãos após retornarem da Primeira Guerra Mundial para Birmingham.

Liderando a gangue Peaky Blinders, eles controlam a cidade com atividades ilegais, que vão desde corridas de cavalos manipuladas até acordos secretos com russos.

Shelby almeja alcançar mais do que simplesmente liderar no cenário local e não permite que nada atrapalhe sua ascensão ao poder no Reino Unido. Enquanto se envolve cada vez mais no mundo do crime, ele enfrenta desafios de amizades, inimigos e confronta memórias dolorosas de seu passado.

A série “Peaky Blinders” retrata com grande precisão a Inglaterra pós-Primeira Guerra Mundial, especialmente em termos de cenários e vestuário. Baseada em uma gangue real do início do século 20, a história nos faz torcer pelos personagens, apesar de suas ações violentas.

Com atuações incríveis de Cillian Murphy e Helen McCrory, os episódios são tão cativantes que você ficará ansioso para assistir um após o outro.

Tem alguma dica de série?

A Netflix oferece um tesouro de séries de suspense que vão agradar a todos os entusiastas do gênero. Desde mistérios sobrenaturais até tramas intricadas de crimes, há algo para todos os gostos. Então, mergulhe nesse mundo de suspense e aproveite a emoção que essas séries têm a oferecer.