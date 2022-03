11 Melhores sites para comprar seguidores no Instagram 2022

Atualmente o Instagram é considerado uma das redes mais populares do Brasil, isso tem feito cada vez mais brasileiros investirem pesado nos melhores sites para comprar seguidores.

Seja por causa da instabilidade econômica ou com objetivo de conquistar a tão sonhada independência financeira, cada vez mais as pessoas no país têm apostado todas as fichas em montar um negócio através do Instagram.

Confira abaixo os melhores sites para Comprar Seguidores no Instagram em 2022

agenciazuric.com – O mais seguro – Emssão de nota

seguidores.store – A entrega mais rápida

gramsure.social – O mais prático

upgram.site – Plataforma acessível

siga.digital – Seguidores baratos

seguiu.com.br – Melhor custo-benefício

comprarseguidor.net – Entrega imediata

viraliza.net

redegram.com

agence-algerie.com

seguidores.app

Upgram.site

Se você está montando um negócio online e tem a pretensão de comprar seguidores baratos e com qualidade, o uppram.site pode ser a solução.

Através da plataforma você pode comprar seguidores reais, comprar seguidores brasileiros e comprar seguidores com qualidade.

O site funciona de forma extremamente segura sem prejudicar o engajamento do seu perfil.

A agenciazuric é uma empresa completa com foco em soluções voltadas para o marketing digital. A Agência oferece serviços voltados para compra de curtidas e compra de seguidores.

Além de comprar com foco em visualizações reels. Se você tiver interesse em impulsionar uma loja, produto ou serviço através do Instagram, você ainda pode contar com o serviço de compra de seguidores por segmentação.

A compra de seguidores por segmentação é uma excelente alternativa para quem quer impulsionar vendas ou conquistar um grande nível de visibilidade para sua marca.

Muitas pessoas não sabem, mas você pode apostar em comprar seguidores segmentados por bairro, cidade, país ou Estado. Essa é uma excelente alternativa, principalmente para quem trabalha com produtos nichados.

Que funcionam em determinadas regiões.

gramsure.social

Também é possível encontrar pacotes com excelente custo benefício através do gramsure.social e um diferencial super positivo da empresa é que eles entram os seguidores no ato da compra.

Geralmente eles pedem um prazo de 5 a 10 minutos para iniciar o processo de entrega de compra de seguidores, mas o fato é que fizemos algumas compras antes de fecharmos esse artigo. E nas 5 vezes que testamos todos os seguidores foram entregues de forma instantânea.

Inclusive é importante ressaltar que adquirimos um pacote de 5 mil seguidores e para nossa surpresa, todos os seguidores entregues eram seguidores reais e seguidores brasileiros.

Caso seja do interessado, conseguirá comprar curtidas Instagram.

Até o fechamento deste artigo nossa equipe não identificou a entrega de nenhum seguidor com perfil falso.

seguiu.com.br

Com uma plataforma clean e mega interativa também é possível conquistar resultados positivos através do site do seguiu.com.br.

Até mesmo quem não tem muita familiaridade com a internet consegue comprar seguidores através da plataforma.

Logo na home do site você é direcionado de forma intuitiva como funciona o passo a passo para comprar seguidores para o Instagram, sem encontrar nenhum tipo de empecilho ou dificuldade.

siga.digital

Na home da agência siga.digital é possível tirar todas as suas dúvidas acerca da compra de seguidores. Dentro do site ainda é possível encontrar mais de 7 serviços que irão te ajudar a impulsionar o seu Instagram de forma prática e sem nenhum tipo de dor de cabeça.

No siga.digital você pode impulsionar vários setores do Instagram como área de comentários, visualizações reels e visualizações stories que são serviços hoje que proporcionam um excelente engajamento.

E você ainda conta com serviço de suporte antes, durante após a compra de seguidor em horário comercial de 8h às 22 horas

seguidores.store

O site do seguidores.store é um dos sites mais experientes da nossa lista. Através dele é possível encontrar serviços com excelente custo benefício, onde até mesmo o empreendedor digital que está iniciando pode começar a investir.

A plataforma do seguidores.store é um site super seguro, onde é possível comprar seguidores reais e comprar seguidores brasileiros e comprar seguidores super engajados para o seu Instagram.

Qual é o Melhor Site Para Comprar Seguidores no Instagram?

O seguidores.store é o melhor site para comprar seguidores. Além de ter uma entrega rápida, o site é uma das plataformas da nossa lista com mais tempo de experiência de mercado.

Porque o seguidores.stores é o Melhor Site Para Comprar Seguidores?

Entrega de Seguidores até 5 minutos após a Compra

Plataforma Fácil e Intuitiva

Serviço Compra de Seguidores Preço Acessível

Serviço de suporte em horário comercial

Quando Devo Investir na Compra de Seguidores?

Se você criou um Instagram e está tendo dificuldade para atrair visitas e gerar vendas, comprar seguidores é uma excelente alternativa.

Um outro ponto positivo é que quem atua através da compra de seguidores é que você pode trabalhar através da otimização de tempo.

Como o Instagram possui muitos recursos como feed, stories e reels, quando você comprar seguidores para Instagram acaba sobrando tempo para você cuidar do marketing de conteúdo da sua rede social.

Porque Devo Escolher Melhores Sites Para Comprar Seguidores no Instagram

Impulsionar Vendas

Aumentar Visibilidade da Marca

Atrair Seguidores Reais

Atrair Seguidores Brasileiros

Conquistar Seguidores Segmentados

Otimizar Tempo

Afinal, Como Funciona o Passo a Passo Para Comprar Seguidores no Instagram?

É simples. Primeiro você seleciona o site que mais você se identificou, depois você clica no menu compra de seguidores, na sequência basta selecionar o pacote que mais combina com a sua realidade.

Clica opção comprar, preenche com seu nome de email e automaticamente você será direcionado para opção de pagamento, que pode ser feito via cartão de crédito, Pagseguro e Pix.

Todo o processo, tanto para comprar seguidores, quanto para comprar curtidas, comprar comentários é feito em total segurança.

É Verdade Que Empresas Conhecidas Atuam Com a Compra de Seguidores?

Embora muitos usuários do Instagram não saibam, muitas empresas grandes investem constantemente na compra de seguidores para Instagram.

Humanamente é impossível conquistar de 3 a 10 milhões de seguidores de forma orgânica. Óbvio que essa teoria não se aplica quando estamos falando de uma grande marca.

Principalmente quando esta é mundialmente conhecida.

Por isso empresas inteligentes, independente do porte e que acompanham a era digital tem o hábito de comprar seguidores através de sites seguros constantemente.

Como Funciona o Processo de Compra de Seguidores Para Impulsionar Vendas?

É simples e óbvio ao comprar seguidores para o Instagram, você automaticamente acaba trazendo usuários novos para o seu perfil.

O legal é que você pode atrair seguidores segmentados e que queiram adquirir produto ou serviço do seu nicho.

Ou seja, você pode comprar seguidores com base na sua localização. Se você tem um comércio em determinado bairro ou até mesmo se você atua dentro do mercado informal vendendo brigadeiros.

Você pode comprar seguidores com base naquela localização com objetivo de gerar vendas.

Através de campanhas bem elaboradas é possível ampliar o engajamento e impulsionar vendas por causa do serviço de segmentação.

Vantagens Comprar Seguidores Para Sua Empresa

Além de atuar com otimização de tempo, a compra de seguidores pode trazer de forma prática uma série de vantagens para o seu perfil. Confira abaixo:

95% Seguidores Reais

80% Seguidores Brasileiros

100% Seguidores Segmentados

Até 93% Visualizações Novas Perfil

Até 91% Mais Engajamento

95% Mais curtidas e comentários

É Possível Comprar Seguidores através de Sites Confiáveis?

A resposta é sim. Mas é necessário ter um mínimo de conhecimento dentro do marketing digital, para não acabar caindo em golpes. Confira abaixo como comprar seguidores de forma segura

Realize Pesquisas identificando sites seguros antes de partir para compra de seguidores

Veja Quais São os pontos da sua rede social que você precisa impulsionar (stories, seguidores, comentários, reels)

Analise se o seu Instagram está recheados de postagens que são atrativas

Trace uma meta antes de partir em cheio para compra

Como Atuam as Empresas Seguras Que Investem na Compra de Seguidores Para Instagram?

Empresas sérias trabalham através de softwares e robôs inteligentes que são responsáveis por filtrar perfis reais entregando os seguidores para quem faz a compra.

Um outro fator interessante é que todas as empresas que listamos aqui, oferecem 2,7% de erro, ou seja a possibilidade de existir entrega de seguidores fakes para o seu perfil é mínima.

O serviço de compra de seguidores Instagram é tão seguro, que eles oferecem serviço de reposição que pode ser feito em até 30 dias.

7 Formas de Identificar Se o Site Para Comprar Seguidores é Seguro

Primeiro: Avalie se o site possui canais de comunicação

Segundo: Análise se o site possui tempo de mercado

Terceiro: Avalie se existe comentários de outros clientes no perfil

Quarto: Entre no site do ReclameAqui

Quinto: Observe se os Preços são exorbitantes

Sexto: Veja se a Forma de Pagamento é restrita

Sétimo: Serviço de Suporte

Canais de Comunicação

Geralmente quando o site é seguro existe mais de um canal de comunicação, como telefone, whatsapp, e-mail e serviço de chatbot.

Todas as empresas que listamos aqui oferecem um serviço de suporte em horário comercial que é possível tirar todas as suas dúvidas antes, durante e após o atendimento.

Ou seja, você conta com uma equipe especializada que fica disponível para te atender. O horário de funcionamento é de segunda a sexta de 8h às 18h.

Análise se o site possui tempo de mercado

Quanto mais tempo no setor de marketing digital, mais experiência no mercado. Se a empresa tiver a partir de 5 anos como é o caso da agência zurique pode investir sem medo.

Avalie se existe comentários de outros clientes no perfil

A avaliação do público diante do serviço é muito importante. Por isso você deve avaliar se existem comentários positivos. Quando o site é seguro de verdade já existem avaliações positivas dos próprios clientes na home do site.

Entre no site do ReclameAqui

O Reclame Aqui é um excelente termômetro para avaliar se a empresa tem consideração e respeito pelo cliente após a venda. Se você analisar o site de compras e seguidores que listamos aqui, vai notar que as avaliações são super positivas.

Observe se os Preços são exorbitantes

Pode não parecer que mais empresas que atuam de forma não legal vendem pacotes com preços altíssimos, com foco na compra de seguidores para o Instagram. Por isso, fique de olho.

Veja se a Forma de Pagamento é restrita

Além de cobrar preços exorbitantes as empresas que atuam com compra de seguidores de forma ilegal, oferecem pacotes bem restritos. Óbvio que o intuito dessa estratégia é forçar a compra de seguidores.

Se a pessoa tiver querendo muito impulsionar o seu Instagram, ela acaba caindo que nem um patinho no golpe. Através de empresas seguras é super possível comprar seguidores Instagram barato.

Existem empresas que é super possível comprar seguidores teste antes de partir com tudo para prática de compra de seguidor.

Serviço de Suporte

Empresas sérias, trabalham com serviço de suporte em horário comercial. Então vale muito a pena, você entrar em contato com a empresa com objetivo de tirar suas principais dúvidas e principalmente para você saber que existem pessoas que estão ali para prestar algum tipo de suporte, caso ocorra algum problema.

Entenda Porque Comprar Seguidores Para Instagram Não É Milagre

Agora que você já sabe quais são as vantagens que envolvem a compra de seguidores é também já sabe que é importante escolher um site seguro para investir na prática.

É importante você internalizar que a compra de seguidores equivale a 55% do sucesso do seu Instagram, por isso não é milagre!

É necessário que você invista em marketing de conteúdo para atrair seguidores do seu nicho e criar conexão com seu público.

Muitos usuários acreditam que é só comprar seguidores e pronto e não é bem assim. É necessário que você faça a sua parte e movimente o seu Instagram

Conclusão

Apesar de ser muito comum no exterior o brasileiro ainda tem muitas dúvidas com relação a compra de seguidores para o Instagram. Enquanto uns acreditam que comprar seguidor compromete o engajamento, outros seguem apostando alto e investindo pesado com a prática.

O fato é que a maioria das pessoas não sabem, que a compra de seguidores pode prejudicar o engajamento se de fato, você escolher uma empresa que atua de forma ilegal, entregando seguidores fakes para o seu perfil.

Caso contrário, comprar seguidores para o Instagram além se ser super saudável para o seu perfil pode ser a sua grande chance de impulsionar e alavancar vendas dentro da rede social.