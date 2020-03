Guedes: Vamos lançar uma camada de proteção para autônomos

PUBLICIDADE 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou o lançamento de uma “camada de proteção” para profissionais autônomos e informais. A iniciativa prevê um “voucher” de R$ 200 para quem não recebe benefícios sociais do governo, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O valor corresponde a duas cestas básicas, pontuou o chefe da pasta. Serão gastos R$ 15 bilhões em três meses para o “voucher”, R$ 5 bilhões por mês com o programa, de acordo com Guedes. “É uma turma valente que está sobrevivendo sem ajuda do Estado, sempre, e de repente está sendo atingido agora”, afirmou o ministro. A medida será assinada ainda nesta quarta-feira, 18, pelo presidente Jair Bolsonaro, disse Guedes.

Estadão Conteúdo