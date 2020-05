PUBLICIDADE 

A Caixa Econômica Federal segue com o pagamento do auxílio emergencial do governo federal. Mais 2,5 milhões de pessoas recebem os R$ 600, seja da primeira parcela, seja da segunda.

Nesta quinta-feira (28), recebem a primeira parcela os trabalhadores aprovados, nascidos em novembro. Recebem a segunda parcela os beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS termina em 9

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Saque No sábado (30), começa o saque da segunda parcela do auxílio para os trabalhadores nascidos em janeiro. A partir de segunda (1) até o dia 13 de junho, o calendário segue para os meses subsequentes. Para evitar filas e oferecer maior atendimento aos clientes, a Caixa vai abrir 2.213 agências em todo o Brasil. As unidades ficarão abertas de 8h às 12h. Não é necessário madrugar nas filas: quem chegar até 12h será atendido. Confira no link quais agências irão abrir.