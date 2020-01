Como conquistar o emprego dos sonhos em 2020

PUBLICIDADE 

Conquistar um emprego melhor é o sonho de muita gente e pode ser mais fácil do que parece se o candidato demonstrar seu potencial. Descubra como se preparar para garantir uma posição de destaque no mercado.

Um ano novo começou e está na hora de tirar do papel os projetos que ficaram para trás, como conquistar o emprego dos sonhos, um dos objetivos mais frequentes das pessoas. Não importa se você já está empregado e quer algo melhor ou se você quer sair das estatísticas de desemprego: com algumas dicas, 2020 será o ano para realizar grandes mudanças nessa área da vida!

Mantenha-se atualizado

Muita gente faz um curso técnico ou uma graduação e, após se formar, deixa os estudos completamente de lado. É claro que não é necessário fazer mais uma etapa de formação se você não quer, mas existem outros cursos de menor custo e tempo que podem fazer toda a diferença em seu currículo, como um curso de idiomas ou de um tema específico, como marketing, programação ou edição de vídeo.

Você também pode conquistar um diferencial ao ter conhecimento de idiomas que vão além do inglês – afinal, a língua inglesa já é quase um requisito básico nas grandes empresas. Fazer um curso de francês online, uma língua que é falada por 315 milhões de pessoas e uma das duas línguas da secretaria geral das Nações Unidas [1] ou de espanhol, pode abrir portas inesperadas, já que ambos os idiomas estão presentes em todos os continentes do mundo.

Trabalhe no seu currículo

Provavelmente você já passou pela seguinte situação: ao surgir uma vaga de emprego interessante, você pegou seu velho currículo, atualizou algumas coisas rapidamente, e enviou assim mesmo. Mas que tal deixar esse comportamento de lado e realmente trabalhar no seu perfil empregatício?

Vale pesquisar na internet por modelos diferentes de currículo, o que as empresas tem procurado nesse tipo de apresentação e qual é a melhor forma de escrever sobre você. Você pode utilizar esse mesmo material para atualizar as redes sociais profissionais, que hoje tem um papel estratégico para as empresas na busca de colaboradores.

Cogite mudar de área

Existem pessoas que passam a vida inteira realizando a mesma função e isso não é um problema se a profissão for algo que dê satisfação à ela. Mas, se você não está feliz com o que faz, talvez esse momento de transição seja importante para pensar também em mudar de área.

Muitas profissões que existem hoje não existiam há 10 anos atrás e podem combinar com o seu perfil. Entre as 15 profissões em alta no Brasil [2] em 2020, o Especialista em Sucesso do Cliente e o Coach de Metodologia Agile marcam presença, funções relativamente novas no mercado. Mas também é possível encontrar profissões mais “antigas”, como Representante de Vendas e Motorista.

Não envie currículo para todas as vagas que você encontrar

Na busca por um emprego, muita gente se desespera e passa a enviar o currículo para toda e qualquer vaga disponível, incluindo aquelas que não se enquadram com seu perfil. O problema é que essa atitude aumenta as chances de não ser chamado para uma entrevista, o que passa a abalar o psicológico da pessoa, que desacredita de seu próprio potencial.

A dica é observar com calma os requisitos de cada vaga antes de enviar. Se mais da metade dela não se enquadrar com o que você sabe fazer ou está disposto a fazer, o melhor é não enviar o currículo e esperar por uma oportunidade mais compatível. Dessa forma, focando no seu conhecimento, vai ser mais fácil encontrar uma empresa que precise de você e te chame para uma conversa.

Veja além do salário

Na busca por entrar no mercado ou se recolocar, muita gente se esforça para encontrar um trabalho em que o salário seja interessante. Entretanto, é muito importante analisar a política da empresa para saber se ela se alinha aos seus propósitos, algo que à longo prazo, acaba sendo mais importante do que o valor que cai na conta.

Além disso, é interessante conferir quais são os benefícios corporativos oferecidos em uma vaga de emprego. Vale alimentação, transporte e plano de saúde são comuns, mas a empresa faz alguma atividade para valorizar seus funcionários? Já se sabe que benefícios diferentes são ótimas ferramentas para motivar a equipe – não é à toa que tantos negócios passaram a ver os benefícios como um investimento futuro, não como um gasto.

A forma como o mercado está operando tem grande impacto nas oportunidades de trabalho disponíveis, mas é possível ter uma vantagem ao se preparar e demonstrar seus conhecimentos. Lembre-se de utilizar suas redes de contato para se informar sobre vagas e mostrar o seu interesse em trabalhar. Certamente, com essas dicas, você será capaz de conquistar o emprego dos seus sonhos em 2020!

