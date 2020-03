Terraço In Concert homenageia artistas locais no aniversário de 60 anos de Brasília

PUBLICIDADE 

Os 60 anos de Brasília vão dar o tom da programação musical do projeto Terraço In Concert. E as primeiras notas do ano serão da banda Surf Sessions, com a participação especial da cantora Bell Lins. A apresentação será nesta quinta-feira (19), às 20h, na Praça Central, com entrada franca. Com 20 anos de presença na vida do brasiliense, o Terraço Shopping terá uma programação cultural completa para homenagear a capital de todos os brasileiros.

“Realizar o projeto Terraço In Concert em homenagem a Brasília é um pequeno gesto de retribuição ao que a cidade representa para nós. Ampliar os espaços de destaque para artistas da Capital nos deixa emocionados”, comenta a gerente de marketing do shopping, Christiane Rodrigues. Ela lembra ainda que a programação vai até outubro, contemplando os mais diversos ritmos, desde o tradicional rock candango ao jazz. “O Terraço In Concert vai mostrar toda a diversidade e a qualidade da produção brasiliense”, revela.

Neste show de abertura, a Surf Sessions vai tocar as faixas de “Inverso”, seu novo trabalho, marcado por levadas eletrônicas, grooves percussivos e sintetizadores. Destaque para “Cedo Vão os Bons”, “Estrada do Céu” e “Desligar o Mundo”. Com 12 anos de carreira, o grupo tem fãs fiéis na cidade e no Brasil. Integrada por Rafael Monte Rosa (guitarra e voz), Bittenca (guitarra/violão e voz), Renato Azambuja (percussão e voz), Jorge Bittar (teclado) e Juninho Fernandes (bateria), a banda alterna vocalistas nas ondas da surf music – que tem pés em ritmos como reggae, ska, rock e hip-hop e marca repertórios de nomes como Jack Johnson, Ben Harper, Bob Marley, The Specials, Amy Winehouse, Raimundos e The Police.

Para completar a noite de estreia do Terraço In Concert – Especial Brasília 60 anos, a brasiliense Bell Lins, que participou do The Voice Kids, da TV Globo, fará uma participação especial. Conhecida por somar estilos musicais em seu repertório, além de cantar músicas de sua autoria, ela estará no palco com a banda, em uma noite marcada pelo som de qualidade da cena cultural brasiliense.

Serviço:

Terraço in Concert com Surf Sessions e participação de Bell Lins

Data: Quinta-feira, 19 de março

Horário: 20h

Local: Praça Central

Entrada Franca

