O grupo Preto no Branco, agora com nova formação, lança o single e o clipe de “Tamo junto”

O grupo Preto no Branco, que acabou de divulgar a formação de sua nova temporada, trazendo os novos integrantes Luã Freitas, Silas Simões e Fadi, apresenta nesta sexta (29) seu mais novo single e clipe, “Tamo junto”.

A faixa inédita foi composta por Abee, Nicole Medeiros, Fadi, Silas Simões e Luã Freitas, no maior clima dos anos 80. Seguindo a mesma vibe da música, a banda estreia na mesma data o videoclipe da faixa, dirigido por Alex Passos, idealizador e fundador do grupo.

No último dia 14 de maio, a banda anunciou a chegada dos integrantes da nova temporada do grupo, fundado em 2015. O vocalista Clóvis Pinho, que também já foi integrante da banda Renascer Praise, agora dá início à sua carreira solo.

Preto no Branco é um projeto que reúne grandes artistas brasileiros, em uma proposta musical ousada e certeira, que combina muito mais que o tom negro da pele de cada um deles. A banda tem como marca a versatilidade e dinamismo, tornando única cada música e apresentação.

Com quase cinco anos de carreira (a se completar em dezembro de 2020) e três trabalhos gravados, o Preto no Branco ultrapassou a marca de 970 milhões de visualizações no canal oficial do YouTube, com destaque para o clipe “Ninguém Explica Deus”, com mais de 474 milhões de views – primeiro clipe gospel da plataforma VEVO a alcançar tal marca.

Em outubro de 2018, o grupo gravou o projeto “Preto no Branco 3”, na IBAB, em São Paulo, sem dúvida o projeto mais maduro da banda e, talvez, o mais inusitado. A começar pelas letras das canções. Com linguagem forte, as músicas trazem temas e estilos bem diversificados, que se adequam às mais diversas situações e que se comunicam tanto com o público de dentro da igreja quanto com o de fora. Outro ponto que surpreendeu foram as participações especiais de nomes consagrados não somente na música cristã, como Marquinhos Gomes, Gabriela Gomes, Nívea Soares, Marcos Almeida, Paulo Nazareth, Sync3, Kivitz e César Menotti & Fabiano.