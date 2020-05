Lulu Praxedes lança clipe da música Both Know

PUBLICIDADE 

A cantora Lulu Praxedes começou sua história na música muito cedo. Desde nova, qualquer dinheirinho que ela ganhasse, juntava para comprar instrumentos. “Sempre me interessei por tudo! Minha história com a música começou cedo”. Já na adolescência, Lulu teve duas bandas de rock e essa experiência teve muito valor para a artista. “Pude entender mais de composição e isso me acompanha até hoje”.

“Brasília é extremamente musical e muito aberta a novos artistas”.

A música “both know” faz parte de uma série de criações autorais da produtora musical Lulu Praxedes que, desde 2019, vem lançando ao público conteúdo 100% brasiliense e autoral. Após o lançamento do single “about us” e o ep “três”, “both know” vem como o primeiro clipe da artista.

Confira o novo clipe da cantora