Jojo Todynho lança nova música ‘Devo Tá Na Moda’ durante confinamento em reality

São Paulo, SP

Mesmo confinada no reality show A Fazenda 12 (Record TV), a funkeira Jojo Todynho, 23, resolveu lançar uma nova música e videoclipe nesta sexta-feira (11).

“Devo Tá Na Moda” é o novo trabalho da peoa que no momento não pode acompanhar a divulgação da música. Com uma letra ousada, a música produzida pelo DJ Batata é uma resposta aos haters que falam mal de Jojo na internet.

Em sua estreia no programa, a funkeira citou um trecho da canção que diz: “Se quer paz amém, se quer guerra tu me fala.” No videoclipe, Jojo aparece em uma banheira cheia de espuma usando uma toca de banho e um maiô decotado.

Jojo Todynho foi a primeira participante do reality confirmada pela Record. O anúncio, que já está esperado por fãs após muitas especulações na mídia, foi feito no aplicatibo TikTok.

Um vídeo da cantora de “Que Tiro Foi Esse” com a legenda: “Primeira peoa revelada! Pode entrar @jojotodynho, confirmadíssima na #AFazenda12! Vem que a gente quer ver #FogoNoFeno!”

