Isolamento e humor nas sextas com Lucas Moll e convidados nas redes do Brasília Shopping

Continue em casa, preserve sua saúde, valorize a vida! E reserve o fim de tarde das sextas-feiras para curtir Lucas Moll em Live Streaming, no Instagram do Brasília Shopping, sempre às 18h. Sim, o isolamento continua, mas sem jamais perder o humor no @brasiliashopping.

Enquanto as aglomerações estiverem suspensas, o comediante traz um convidado a cada “live-espetáculo” para um bate-papo despojado e irreverente. Na sexta-feira, 26 de junho, quem estará com Moll é o comediante Gui Preto. “É uma conversa ao vivo e on line focada no criar, produzir e apresentar humor em tempo de coronavírus. Vem se divertir com a gente!”, convida o anfitrião Lucas Moll.

Cara a Cara Virtual

Sócio fundador de uma das mais sólidas e renomadas companhias de comédia do Brasil, a Cia. de Comédia Setebelos, Lucas Moll tem um trabalho solo, focado em cultura pop, tecnologia e nerdices. Stand Uper, roteirista e improvisador especialista na técnica Sport Theater, ele roda o Brasil com espetáculos para o grande público e também para empresas como: Coca-Cola, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Vivo, Claro, Red Bull, MTV, Rede Globo, entre outras.

Gui Preto é um dos comediantes da nova geração que vem se destacando na cena do humor. O dele, aliás, é rápido e ácido, considerado a marca registrada do comediante que, ao longo de sua carreira, já se apresentou nas principais casas de comédia do Brasil, como o Beverly Hills Comedy Club, Comedians Club, Banco Honda Hall, e outras noites consagradas. Em pouco tempo de carreira, o comediante foi destaque na conceituada programação de inverno da Rede TV, se apresentando no festival realizado pela emissora, em Campos do Jordão. Gui Preto também foi convidado pelo canal Comedy Central, o maior canal de Comédia do mundo, para gravar a quarta temporada do programa Comedy Central Stand Up.

Além de se apresentar em shows de stand up comedy, Gui Preto também escreve roteiros para canais do YouTube, como o projeto Barba, Cabelo e Comédia, do comediante Dihh Lopes. Também teve participações em canais de TV, como o Programa do Porchat e o programa The Noite com Danilo Gentili. O comediante costuma postar conteúdo com frequência em suas redes sociais. No YouTube, acumula mais de 83 mil seguidores, atingindo quase seis milhões de visualizações em seus vídeos.

COMÉDIA NAS REDES DO BRASÍLIA – Lucas Moll recebe Gui Preto

Conecte-se em: @brasiliashopping

Sexta-feira, 26 de junho, às 18h