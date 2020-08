Embaixada da Rússia promove Festival de filmes Russos no Festival Drive-in

PUBLICIDADE

A Embaixada da Rússia no Brasil convida para uma noite especial que celebra a cultura e os dois países: O Festival de Filmes Russos. O evento, gratuito, mediante retirada de ingressos, acontece no Festival Drive-in, localizado no Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília. A noite será na quarta-feira, dia 19 de agosto, a partir das 18h30 e terá a exibição de dois filmes: “A Lenda nº 17” e “Salyut-7”.

“A Lenda nº 17” é um filme de esportes biográfico de 2013, dirigido por Nikolai Lebedev. A história é baseada em eventos reais e conta a ascensão à fama do jogador de hóquei soviético Valeri Kharlamov e sobre a primeira partida da Summit Series URSS x Canadá 1972.

“Salyut-7” (2017) conta a história da Missão Soyuz T-13 de 1985, parte do programa Salyut soviético. Foi a primeira vez na história em que uma estação espacial morta foi acoplada e trazida de volta ao serviço. A película ganhou o Prêmio Nika de Melhor Filme.

Os organizadores pedem que o público leve casaco, alimentos ou roupas para doações.

Para retirar sua cortesia basta acessar o site www.sympla.com.br