“Piriguete”, diz Zilu, ex de Zezé de Camargo, sobre Graciele Lacerda

PUBLICIDADE

Zilu, ex mulher de Zezé de Camargo, chamou a atual noiva do cantor de “piriguete”. O comentário gerou polêmica nas redes sociais.

Na foto, Geralda curte o dia na praia de Itapema, em Santa Catarina, onde Graciele e Zezé compraram um duplex. “Amiga, o Zezé está aí com a piriguete dele”, escreveu Zilu. O print é do perfil Gossip do Dia.

https://www.instagram.com/p/CGyaNz7FJd_/