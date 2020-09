Onde há fumaça… Luísa Sonza e Vitão assumem namoro

PUBLICIDADE

Depois de muitos boatos sobre um possível romance, Luísa Sonza e Vitão assumiram que estão juntos. A revelação foi feita pelo novo casal por meio de fotos nas redes sociais, no início da noite desta quinta-feira (10).

A voz do hit “Toma”publicou uma série de fotos românticas ao lado do cantor para compartilhar a novidade com os fãs. Nas imagens, eles aparecem juntos na praia e também vestindo moletons estilo tie dye combinando: Luísa usa um modelo azul e Vitão um rosa.

Ao postar os registros no Instagram, a artista optou por não colocar legenda, mas no Twitter, comentou: “gostou tá gostado não gostou pode surta”.

gostou tá gostado n gostou pode surta — Luísa Sonza | #TOMA 💜 (@luisasonza) September 10, 2020

O anúncio fez o casal ser um dos assuntos mais comentados do Twitter, chegando aos Trending Topics do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luísa vem enfrentando críticas e ataques desde que os rumores sobre o romance se iniciaram. Na época em que lançou a canção “Flores”, em parceria com Vitão, muitos internautas a recriminaram por supostamente estar em um novo relacionamento apenas dois meses após o fim de seu casamento com o comediante Whindersson Nunes.

Diversos famosos, como Flay, Deborah Secco, Cleo Pires e Monique Alfradique, apoiaram o casal nos comentários do Instagram. A cantora Zoo escreveu “aff, não dá com vocês”, enquanto Rodrigo Suricato comentou: “a vida é agora”.