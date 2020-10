Gusttavo Lima fatura R$ 600 mil com videoclipe e sertanejos desconfiam de separação

PUBLICIDADE

Após receber R$ 1,5 milhão em cachê pela live Embaixador no Agronegócio, Gusttavo Lima faturou cerca de R$ 600 mil com o clipe de “Café e Amor”, lançado no dia do anúncio do fim do seu casamento. Só nos últimos 3 dias o vídeo da live que fica em seu canal teve mais de 13 milhões de visualizações e o clipe “Café e Amor” possui mais de 28 milhões de views.

Na próxima quinta-feira, Gusttavo bota mais uma música nas plataformas digitais. “Tudo o que eu queria”, uma canção que fala de reconciliação. “Olha, tem muita gente desconfiada disso tudo. Nos grupos de conversa, as pessoas já estão até colocando um palhacinho de figurinha por terem acreditado na separação. Eu acho que tudo não passa de um tremendo golpe de marketing”, opina um empresário antigo do meio musical, que viu Gusttavo começar.

A nova música do Embaixador tem uma parte da letra assim: “Vem, que essa saudade não me deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Você é tudo o que eu queria. Minha cama está vazia sem você do lado. Sem teu beijo à noite me sinto cansado. Não durmo direito, fico triste, só lamentando”. O clipe será liberado na quinta-feira à noite. “Pela ‘bolsa de apostas’ do meio sertanejo, a separação só dura até o fim de semana”, alfineta um produtor.