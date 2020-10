Gusttavo Lima e Andressa Suita terão mesmo advogado para separação

PUBLICIDADE

Após decisão de divórcio,o ex casal Gusttavo Lima e Andressa Suita começaram a procurar advogados para tratar da parte burocrática do fim do casamento.

Casados em separação total de bens, Gusttavo e Andressa não teriam que dividir o patrimônio, mas uma súmula do STF garante à parte que se sente prejudicada a divisão de bens adquiridos após o matrimônio, desde que tenha contribuído para isso.

Em recente entrevista, Gusttavo afirmou que pagaria até R$ 100 mil de pensão a cada filho se fosse preciso, para evitar ainda mais desgastes na relação com a ex. Andressa não se pronunciou sobre partilha ou pensão. Até agora o resolvido é que ela fica na mansão de Goiânia, em que passou a morar desde que se casou, e ele fica na fazenda, em Bela Vista de Goiás, aquela faraônica em que família passou toda a quarentena. Ele, inclusive, já deixou a residência com apenas parte de seus pertences, sozinho.