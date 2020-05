Ator Flávio Migliaccio morre aos 85 anos

PUBLICIDADE 

Ator Flávio Migliaccio morreu, aos 85 anos, nesta segunda-feira (04/05). O ato foi encontrado nesta manhã em seu sítio, na Serra do Sambê, no Rio de Janeiro. As informações são do colunista Ancelmo Góis.

O filho de Flávio, Marcelo Migliaccio, disse que recebeu uma ligação do caseiro do sítio informando que o pai tinha falecido. Ele está na estrada, a caminho do sítio, e ainda não sabe a causa da morte do pai.

Atualmente no ar com a reprise de Êta Mundo Bom (2016), o mais recente trabalho de Flávio foi na novela Órfãos da Terra. O Ator sempre lembrava com humor todos os papéis que já tinha feito em peças e novelas.

