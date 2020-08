Alô, Ambev’: No Dia Internacional da Cerveja, Brahma e Zé Neto e Cristiano confirmam live dentro da cervejaria

PUBLICIDADE

O quintal de casa, um estúdio de gravação, uma fazenda, um hotel… O que não faltam são lugares para uma boa live. Mas no Dia Internacional da Cerveja, celebrado nesta sexta-feira, 7 de agosto, a Cervejaria Brahma e a dupla Zé Neto e Cristiano levam o Circuito Brahma Live para um lugar especial: dentro da icônica Cervejaria Ambev, em Agudos (SP). Nessa apresentação virtual, o que não vai faltar é história boa sobre a cerveja e muitos sucessos musicais.

Se a comemoração é única, nada melhor do que uma música para lá de especial. E como toda grande paixão merece uma canção, Zé Neto e Cristiano têm aquela perfeita para o Dia Internacional da Cerveja: “Alô, Ambev”. A live dentro da cervejaria acontece nesta sexta, a partir das 20h, e pode ser acompanhada diretamente pelo canal oficial da dupla no YouTube. Então, prepare sua Brahma Duplo Malte e treine o refrão: “Alô, Ambev! Dobra a produção aí, que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Então, segue sua vidona, que eu sigo sofrendo, e bebendo Brahma”.

Além de muita música, a live contará mais sobre os 130 anos de tradição cervejeira de Brahma, seus processos, curiosidades e a paixão pelo líquido. Tudo isso seguindo à risca os protocolos de segurança e higiene que o momento pede. Grande apoiadora do universo sertanejo, marca leva em sua história toda a inovação e diversos aspectos únicos de sua produção. Se a celebração é pelo Dia Internacional da Cerveja, nada melhor do que mostrar quem tanto tem ajudado a trilhar esse caminho no Brasil. Os consumidores e os fãs da dupla também terão espaço dentro da apresentação, com interações especiais pelas redes sociais.

“Nessa data especial para os amantes de uma boa cerveja, resolvemos abrir a porta da nossa casa, da Cervejaria Ambev de Agudos, para celebrarmos juntos o Dia Internacional da Cerveja, com os nossos queridos parceiros e brahmeiros, Zé Neto e Cristiano. Além de entreter o público com mais essa live da dupla, poderemos mostrar algumas curiosidades da nossa produção, dos nossos processos e, é claro, da nossa Brahma”, afirmou Marial Rachel Carvalho, gerente de marketing de Brahma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E uma constatação é fato: para celebrarmos o Dia Internacional da Cerveja não existem duplas melhores do que estas: Zé Neto & Cristiano, Sertanejo & Brahma. Um brinde!