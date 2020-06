Vídeo: PM dá golpes de cassetete em homem negro, em Planaltina

PUBLICIDADE 

Um vídeo gravado na noite de segunda-feira (1) mostra um homem negro sendo agredido por um policial militar. O caso foi registrado no estacionamento de um supermercado de Planaltina.

As imagens mostram a vítima de costas para os policiais, de cabeça baixa, se retirando do local. O policial vai atrás, dando golpes de cassetete nas costas do homem. Enquanto ele agoniza de dor, o PM o atinge por quatro vezes. Outro militar acompanhava a ação de perto.

Assista ao vídeo:

O homem aparentemente vive em situação de rua. Não se sabe a razão das agressões. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e aguarda retorno.