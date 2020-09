Vice-governador exalta tesourinhas: “Solução para o trânsito do Distrito Federal”

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou, na manhã desta quinta-feira (11), a obra de revitalização das tesourinhas das quadras 15/16 Sul. É a sexta tesourinha entregue de 17 a serem reformadas.

Na cerimônia, o vice-governador Paco Britto substituiu Ibaneis Rocha, acometido pela covid-19 desde o início da semana. Britto relembrou que a entrega da tesourinha da 15/16 Sul é feita um dia antes do aniversário do criador de Brasília, Juscelino Kubitschek. “Nós estamos devolvendo para JK não uma tesourinha, mas um objeto de arte feito pelas cabeças de Lúcio Costa e Carlos Magalhães em 1959.”

“Qualquer um que vem de fora se complica, entra e não sabe sair. Para ir para o lado direito, tem que pegar a esquerda, faz a direita e depois desce na outra, desce na outra… Complica todo mundo, mas é a solução. Isso daqui é a solução para o trânsito do Distrito Federal.”

Antes do discurso do vice-governador, o secretário de Governo, José Humberto Pires, teve a palavra e projetou a entrega das revitalizações das outras 17 tesourinhas que faltam até março do ano que vem. “Foram recuperadas seis tesourinhas; duas mais serão recuperadas nos próximos dias. Ainda faltarão nove, e essas nove nós estaremos trabalhando para fazê-las o mais rápido possível.”

O presidente da Novacap, Fernando Leite, também esteve presente na cerimônia. Leite lembrou que, na semana que vem, o órgão completa 64 anos, e homenageou funcionários e colaboradores. “Nós amamos essa cidade, e a melhor forma de demonstrar esse amor é cuidando”, declarou.

Representando o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) o coordenador regional Agente Souto também se fez presente na cerimônia.

Entregues

Até o momento, as tesourinhas reformadas são: