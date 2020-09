Trio acusado de matar homem no Sol Nascente é preso

PUBLICIDADE

A 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prendeu, na manhã desta sexta-feira (25), três homens acusados de homicídio qualificado ocorrido na madrugada do dia 6 de junho deste ano no Sol Nascente. Também foram cumpridos três mandados de prisão.

A vítima era conhecida como Baianinho. Dois meses antes do crime, ele estava na companhia de Neguinho e Galeguinho supostamente fazendo uso de cocaína em um bar da região. Na ocasião, Galeguinho teria roubado o celular de Baianinho.

No dia seguinte, Baianinho foi tirar satisfações e acabou acertando uma cabeçada no nariz de Galeguinho, que teria roubado o celular dele no dia anterior.

Dias após a desavença, Baianinho também teria dado uma cabeçada no rosto de um terceiro membro, conhecido como Javali, após uma desavença referente a pagamento de apostas. O caso ocorreu em uma bar na Chácara do Padre, no Sol Nascente, enquanto ambos jogavam sinuca.

A partir daí, Neguinho, Galeguinho e Javali se juntaram para cometer uma vingança contra Baianinho por conta das agressões. Até que, no dia 6, o grupo preparou uma emboscada para a vítima: o trio esperou Baianinho sair de uma festa e o atingiu com vários tiros de pistola calibre 380.

Galeguinho foi o autor dos primeiros disparos, segundo a 19ª DP. Como a vítima não havia morrido imediatamente, Neguinho tomou a arma do colega e efetuou mais tiros. Em seguida, ambos deixaram o local em um carro dirigido por Javali, que era o dono da arma.

Agora, o trio preso responderá pelo crime de homicídio qualificado. Neguinho também será indiciado pelo crime de uso de documento falso.