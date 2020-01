Três homens acabam presos após homicídio em Planaltina

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (2), na Estância V, módulo 25, por volta de 14h, um homem foi alvejado e veio a óbito com vários disparos na cabeça e com aproximadamente 20 cápsulas no local.

Testemunhas disseram que três homens em um veículo Siena de cor preta chegaram ao local, alvejaram a vítima e saíram em fuga.

Em sequência, dois policiais militares de folga, um do Distrito Federal e um do Estado de Goiás, estavam próximos ao local, receberam a informação e saíram na tentativa de localiza-los. Em aproximadamente dois quilômetros de distância, na Estância 4, os homens foram abordados e presos.

Duas armas foram encontradas com eles, uma 40 e uma 380. O caso foi encaminhado para a 16ª DP.