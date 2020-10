Terreno da Catedral Militar Rainha da Paz será regularizado

PUBLICIDADE

O terreno, destinado à Catedral Militar Rainha da Paz, monumento erguido no gramado central do Eixo Monumental, será finalmente regularizado. O imóvel pertencente ao patrimônio imobiliário da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), será doado à União a pedido da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), para uso do Ministério da Defesa, por meio do Ordinariado Militar do Brasil.

A assinatura da escritura pública do imóvel será realizada nesta terça-feira (6), às 11h, na própria Catedral Militar Rainha da Paz. A estrutura física da igreja foi originalmente montada em frente ao Congresso Nacional, quando da visita do Papa João Paulo II ao Brasil em 1991, e depois transportada pelos militares para o local atual.

A entrega do documento é a mais recente medida do programa Igreja Legal, lançado pelo governador Ibaneis Rocha em agosto de 2019. Também marca as primeiras 100 escrituras públicas de regularização entregues pela atual gestão da Terracap a entidades religiosas ou de assistência social.

Serviço

O que: assinatura e entrega da escritura pública do imóvel destinado à Catedral Militar Rainha da Paz

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando: terça-feira (6)

Horário: 11h

Onde: Catedral Militar Rainha da Paz, Via Canteiro Central do Eixo Monumental – Rua G, Setor Militar Urbano, Brasília (DF)

As informações são da Agência Brasília