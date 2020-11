Temperatura cai a partir desta quarta (18) no DF

PUBLICIDADE

O Distrito Federal deve registrar dias nublados e chuvosos no restante da semana. A partir desta quarta (18) até domingo (22), a temperatura máxima não deve ultrapassar os 26ºC, de acordo com previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A umidade máxima deve chegar a 95% até o sábado; no domingo, pode chegar a 100%. As temperaturas mínimas variam entre 18ºC e 19ºC.

O Inmet emitiu um aviso na última segunda (16) alertando para as chuvas intensas que devem cair na capital. Os ventos podem chegar a 100 km/h.

Confira as dicas da Defesa Civil para o período chuvoso:

