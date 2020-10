Suspeitos se escondem em casa no Gama após abordagem policial; Bope é acionado

PUBLICIDADE

Uma abordagem policial no Gama terminou com cinco jovens se trancando em um sobrado na madrugada desta sexta-feira (30), na quadra 05 do setor leste. Até o momento, a confusão já resultou em um cão morto a tiro e um policial baleado. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado. Não há reféns.

Por volta de 9h, a Polícia Militar (PMDF) anunciou que os jovens se entregaram e foram levados à uma das delegacias da região.

A ocorrência teve início após três destes homens serem abordados na frente do sobrado, por volta de 3h30. Com eles, foi encontrada a chave de uma motocicleta cuja qual ninguém soube explicar a origem. Em seguida, militares encontraram três motos próximo aos jovens e constataram que uma delas é clonada.

Neste momento, os jovens correram e se trancaram na residência. A Polícia Militar (PMDF) alega que o grupo atacou os policiais com pedras e que um militar terminou ferido. A corporação afirma também que um cachorro da raça pitbull foi posto pelos suspeitos para atacar a equipe. O cão foi morto a tiro pelos policiais.

A suspeita de que o grupo teria roubado a moto encontrada ainda não é confirmada. Familiares dos suspeitos acompanharam o caso ao redor da residência e negavam qualquer crime supostamente cometido pelos jovens.

