Secretário admite possibilidade de concluir o ano letivo de forma remota

A ideia da Secretaria de Educação de retornar às aulas de forma presencial em agosto/setembro parece cada vez mais distante. O secretário de Educação, Leandro Cruz, admitiu, nesta terça-feira (1), a possibilidade de encerrar o ano letivo de 2020 de forma totalmente remota.

Segundo o secretário, a pandemia não permite, neste momento, que as escolas sejam reabertas. “Não vamos usar nossos alunos como vetores da doença [covid-19]”, declarou, em entrevista ao programa Bom Dia DF, da TV Globo. Portanto, não há previsão para retorno às aulas presenciais.

O GDF chegou a desinfectar algumas escolas públicas da capital prevendo o retorno no dia 31 de agosto. No entanto, a data sofreu entraves na Justiça.

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF), o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinproep-DF) e o Ministério Público da União (MPT) promoveram diversas reuniões no mês de agosto. Não houve consenso, e as aulas presenciais continuaram suspensas.