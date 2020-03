Secretaria de Saúde nega que morte tenha sido por coronavírus

PUBLICIDADE 

Após a notícia de que o Distrito Federal registrou a primeira morte por coronavírus, a Secretaria de Saúde emitiu nota negando que o óbito tenha sido por conta da doença.

Segundo a pasta, houve um “desencontro de informações”, que se deu “em virtude da indicação de suspeita da doença no atestado de óbito”. A nota esclarece que o atestado, por si só, não confirma que a morte tenha sido por coronavírus.

O texto ainda explica que o homem testou negativo em “exame definitivo” realizado pelo. Laboratório Central (Lacen). “Portanto, o Distrito Federal continua sem nenhum óbito registrado até o momento”, encerra a nota.

O homem morto vivia no assentamento Rota do Cavalo. Deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho na manhã de sexta (28), com febre e dificuldade para respirar. À noite, veio a óbito. A vítima tinha 46 anos e sofria de diabetes e hipertensão.