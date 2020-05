Secretaria da Juventude de olho numa parceria com governo federal

PUBLICIDADE 

A Secretaria da Juventude do Distrito Federal, comandada por Léo Bijos, tem avançado em uma parceria com a Secretaria do Patrimônio da União, vinculado ao Ministério da Economia, para que o governo federal possa ceder um dos imóveis sob seu comando para que a pasta do Buriti possa desenvolver um projeto social a jovens da cidade de Taguatinga. A SPU é conhecida da capital federal pelas parcerias frequentes com a Terracap.

A SPU possui muitos imóveis no DF e foi procurada pela Secretaria da Juventude para firmar uma parceria para utilizar o espaço público que se encontra abandonado e degradado, segundo integrantes do próprio órgão.

Trata-se de um imóvel em Taguatinga, próximo à praça do relógio, ícone da cidade. Mas caso venha a se concretizar o acordo, o prédio deve ser transformado em um ambiente destinado aos jovens da capital. Além de promover projetos de assistência social, a nova destinação deve contemplar cursos profissionalizantes.

O modelo completo ainda está sendo estudado, só que já há um projeto pronto para a transformação e reforma do local, segundo fontes na secretaria palaciana.

A iniciativa para a nova destinação do imóvel veio por parte da pasta local que procurou o governo federal para fechar o acordo. Até o momento, porém, já tiveram duas reuniões e a cessão de uso já caminha para ser assinada pelas partes. A conclusão do documento, no entanto, ainda pode levar um certo tempo.

‘Estado mínimo’

Segundo o superintendente no Distrito Federal da SPU, Renan Dias da Mata, o governo federal, na gestão econômica, trabalha com o intuito de diminuir o tamanho do Estado para “deixá-lo do jeito que deve ser“. A venda do imóvel neste momento, no entanto, poderia significar uma perda para a União, já que a avaliação do local estaria desvalorizada em decorrência da degradação do imóvel. Por esta razão, a parceria com o GDF beneficiaria o governo federal, que receberia o bem reformado.

A aproximação do governador Ibaneis Rocha (MDB) com o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem sido aproveitado pelos secretários do Buriti que tem tentado resolver impasses das respectivas pastas. A relação cordial, contudo, tem sido elogiada por integrantes do governo federal, inclusive pelo representante da SPU. “Por muito tempo pareceu que GDF estava longe da Esplanada (dos Ministérios), mas agora é diferente“, ressaltou Dias.