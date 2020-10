Saúde: UnB e Hospital Universitário realizam curso de formação para médicos da Nicarágua

PUBLICIDADE

Com o objetivo de adquirir conhecimento e internacionalizar o Hospital Universitário de Brasília (HUB/UnB) com o governo da Nicarágua, profissionais da saúde prepararam um curso de formação continuada em diversas áreas da medicina, como dermatologia, pediatria, ginecologia, neurologia, reumatologia e atendimento a pacientes com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

“É uma responsabilidade social participar dessa parceria para compartilhar conhecimentos, experiências e contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico da nossa região”, afirmou a gerente de Ensino e Pesquisa do HUB, professora Dayde Mendonça.

Durante a aula de abertura do programa, a representante do Ministério da Saúde da Nicarágua Natalia Salgado agradeceu o apoio brasileiro. “Quero agradecer a grande colaboração e esforço com esse plano de extensão para os trabalhadores da saúde da Nicarágua, que engloba diferentes especialidades da medicina”, disse.

As aulas são preparadas e conduzidas por profissionais do HUB, professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina (FM) da UnB. “Agradeço a confiança depositada na Universidade de Brasília para que possamos compartilhar conhecimento e ensino, que é nossa missão número um”, garantiu a coordenadora do programa, professora Laila Espindola.

O curso começou no dia 1º de outubro e será realizado duas vezes por semana até o dia 16 de dezembro. As aulas são transmitidas ao vivo com tradução simultânea para 42 hospitais e centros de saúde pública da Nicarágua e são assistidas por cerca de 3 mil médicos do país. São duas aulas por dia, com um total de 44 apresentações.

“É uma experiência desafiadora e está sendo gratificante entender a realidade de outro país e contribuir para a educação dos profissionais e para a saúde da população”, contou a reumatologista do HUB e professora do programa de pós-graduação da UnB Licia Mota.

“Esse intercâmbio de conhecimentos e saberes torna todos nós mais conhecedores da realidade de cada país”, acrescentou o diretor da Assessoria de Assuntos Internacionais (INT) da UnB, Virgílio Almeida

Com informações da assessoria de comunicação do HUB.