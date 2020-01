Saúde-DF promove o RenegAedes, ato contra a o Aedes aegypti

PUBLICIDADE 

Visando conscientizar e mobilizar a população contra o Aedes aegypti, a Secretaria de Saúde do DF e a Prefeitura de Valparaíso de Goiás-GO firmaram parceria para promover o RenegAedes, evento de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O evento será realizado no Residencial Santa Maria, na divisa do DF com o Estado de Goiás, de 8h às 12h. O ponto de concentração será no Colégio Polivalente.

O evento terá atividades de entretenimento, palestras, busca ativa, visitas às residências da região, recolhimento de inservíveis, orientação para a comunidade, atendimento médico e da equipe de Enfermagem, dentre outros serviços de saúde.

“O enfrentamento ao Aedes não é um problema apenas do setor saúde, mas de todos. As ações futuras devem ser pactuadas em conjunto, pois a maior beneficiária dessas ações será a população”, destacou o subsecretário de Vigilância à Saúde do DF, Divino Valero.

Segundo a coordenadora do Geiplandengue da Região de Saúde Sul, Maria Aparecida Ribeiro, as ações pactuadas entre o DF e os municípios do Entorno Sul são de suma importância para o enfrentamento ao Aedes. “A atividade tem como finalidade a articulação de ações entre Goiás e DF para uma abordagem mais efetiva em áreas como a do Entorno”, ressaltou.

Com informações da Agência Brasília