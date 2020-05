Renda Emergencial e Prato Cheio chegam ao quarto dia de pagamento

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) segue com o pagamento e a entrega dos cartões do Renda Emergencial e do Prato Cheio. É o quarto dia de execução dos programas.

Nesta quinta-feira (28), recebem os beneficiários com nomes iniciados pelas letras M, N e O. Na sexta (29), recebem os cartões aos beneficiários com nomes iniciados pelas letras P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z.

Os beneficiários devem se dirigir à agência do BRB ou posto do BRB Mobilidade escolhido no momento da confirmação do cadastro. Em caso de dúvida sobre qual agência procurar, o usuário pode acessar o site do programa, ligar para central telefônica 3029-8499 ou consultar SMS enviado pelo próprio BRB com a confirmação do local. Durante o período de pagamento, as agências estão abrindo mais cedo, às 8h, e o atendimento segue até as 16h.

Sobre os programas

O Renda Emergencial oferta um benefício de R$ 408. O valor será pago por dois meses, podendo ser prorrogado por mais um, segundo definição do GDF. O beneficiário pode optar pelo saque do recurso, em terminal de autoatendimento do BRB, ou utilizar o cartão do programa em qualquer estabelecimento comercial do DF.

Para o Prato Cheio, o valor dos benefícios é de R$ 250, divididos em R$ 160 (cesta básica) e R$ 90 (pão e leite). O cartão, que não está habilitado para a função saque, só pode ser utilizado em estabelecimentos alimentícios.

Com informações da Agência Brasília