Programa Reciclotech já arrecadou 6 mil toneladas de lixo eletrônico

O programa de inclusão da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Reciclotetch, que acontece na Sede da ONG Programando o Futuro, no Setor de Indústria do Gama, visa potencializar a gestão inteligente de resíduos eletrônicos no DF.

Idealizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) – o programa atua na conscientização do descarte correto desses materiais, promovendo uma série de ações educativas que contribuem para democratizar o acesso à tecnologia, através do recondicionamento e doações de equipamentos.

O programa atua na proteção do meio ambiente por meio do desfazimento correto e coleta seletiva, ainda, a capacitação de jovens de 14 a 18 anos de baixa renda em cursos voltado à tecnologia. “O Reciclotech nasce na vontade expressa no plano de trabalho da gestão de tornar Brasília uma cidade inteligente. Somos a única usina de reciclagem da América Latina”, afirma o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo.

O Reciclotech segue a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que define a logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, ao investir na coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Uma vez restituído, esse material pode ser reaproveitado em diversos ciclos produtivos ou ganhar outra destinação ambientalmente adequada. O DF atualmente é a única capital da Federação com programa ativo de logística reversa e Economia circular.

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secti, trabalha para ampliar a inclusão digital e democratizar o acesso às tecnologias da informação para a população. Neste intuito, estamos realizando ações itinerantes de coleta de lixo eletrônico em todas as regiões administrativas do Distrito Federal o Reciclotech Drive-Thru irá recolher materiais sem uso. Itens como computadores, monitores e aparelhos celulares e todo tipo de eletroeletrônico, estes serão reciclados e doados a escolas, bibliotecas e suprir o déficit daqueles alunos que não tem como acessar os conteúdos de educação on-line que o governo tem disponibilizados. “No Parque Olhos D’ Água arrecadamos 6 toneladas de lixo eletrônico para beneficiar à população carente. Estamos com 120 pontos de coleta espalhados pelo DF”, ressalta Gilvan Maximo.

Acesse: www.secti.df.gov.br e saiba onde encontrar um ponto de descarte ou onde estarão as unidades móveis do Reciclotech.